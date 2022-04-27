Вебинар «Признаки аутизма» в образовательном центре Марианны Лынской

Аутизмом называется состояние психики, глубокое погружение человека в себя, желание избегать любого контакта с окружающими. Важно распознать признаки аутизма на самых ранних стадиях, когда больше возможности помочь ребенку, скорректировать его поведение и помочь в социальной адаптации.

Стоит заметить, что нужно больше внимания обращать не на речевые проявления аутизма, а на особенности общения ребенка с окружающим миром в целом. Изредка подобное поведение может проявляться и у нормальных детей, но такие случаи эпизодичны, не проявляются одновременно и не носят постоянного характера.

Образовательный центр Марианны Лынской подготовил вебинары, посвященные теме диагностики, подборе методик и коррекции нарушений аутестического спектра. Обучающие лекции о том, на что стоит обратить внимание и как квалифицировать расстройство аутического спектра, могут быть полезны не только специалистам, но и родителям особенного ребенка.

Так, во вводной лекции на курсах Лынской рассматриваются самые ранние, первые признаки аутизма, которые должны насторожить родителей и специалистов.

Одними из самых основных симптомов аутизма могут быть следующие:

грудной ребенок в возрасте около 3 месяцев не улыбается в ответ на улыбку склонившегося над ним родителя, при этом не должно быть физического воздействия — тормошения, щекотания и так далее;

не реагирует на крупные, размера А4, фотографии родителей или других людей, не оживляется и не интересуется ими;

при попытке взять его на руки не тянет руки навстречу, не проявляет позы готовности, не обнимает ручками и ножками;

в более старшем возрасте не бежит навстречу родителям, не смотрит им в лицо, интересуется только предметами одежды, часами или другими вещами на родителях. Как только родитель снимает с себя эту вещь, ребенок теряет интерес;

ребенок может улыбаться сам по себе, безотносительно реакции на улыбку родителя или другого человека;

не может привыкнуть к обычному шуму, например бытовых приборов, пугается даже после 3-4 раза;

непонятные крики, высказывания, которые ни к кому не обращены, бормотания, странные жесты.

Чтобы больше узнать об особенностях диагностики детей с различными видами аутизма, способах коррекции поведения и социальной адаптации, можно записаться на вебинары по соответствующей тематике в рамках авторских лекции Марианны Лынской в образовательном центре.

Обучение в формате вебинаров — это современный способ получить нужные знания дистанционно, на тратя время и ресурсы на проезд и проживание по месту обучения.