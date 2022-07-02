Ведущий бренд электромобилей GWM ORA официально представили на выставке EVS35 в Норвегии

На 35-м Международном симпозиуме и выставке электромобилей (EVS35) в Норвегии компания GWM представила бренд электромобилей ORA, который привлек внимание многих местных посетителей.

Выставка EVS35 — одно из первых и наиболее влиятельных мероприятий мировой электромобильной отрасли. Новый бренд чисто электрических автомобилей ORA компании GWM предлагает потребителям выставки более стильный, умный и безопасный способ передвижения и образ жизнь.

Чтобы дать потребителям возможность лучше познакомиться с брендом, приложение GWM ORA пригласило местных пользователей принять участие во встрече команды ORA. Пользователи также поделились впечатлениями от дорожных испытаний в приложении ORA.

Кроме того, на выставке была представлена звездная марка бренда ORA — модель ORA FUNKY CAT. Внешний вид и интерьер автомобиля непосредственно демонстрируют модный стиль и элегантный дизайн бренда.

Дизайн ORA FUNKY CAT выглядит классическим и изысканным. В нем использовано несколько уникальных дизайнерских решений, включая двухцветный кузов с плавным изгибом и овальные фары в форме кошачьих глаз. Эти компоненты делают модель довольно симпатичной и похожей на живую милую кошку.

Что касается интерьера автомобиля, в модели ORA FUNKY CAT было добавлено множество технологических деталей дизайна. Пользователи могут управлять автомобилем и взаимодействовать с приборной панелью и экраном центральной консоли с помощью сенсорного экрана, голосового управления и многофункционального рулевого колеса. Эти функции помогают водителю получать информацию об автомобиле в режиме реального времени, гарантируя более интеллектуальное и безопасное вождение.

Благодаря такой уникальной концепции и выдающемуся дизайну автомобилей бренда GWM ORA, они получили множество положительных отзывов в СМИ.

«Этот новый электромобиль из Китая изменит правила игры», — прокомментировал британский автомобильный сайт PARKERS.

«Модель ORA FUNKY CAT имеет относительно просторный салон, новейшие технологии безопасности и информационно-развлекательную систему, что делает ее хорошо оснащенным электромобилем», — написал ведущий немецкий автомобильный журнал AUTO MOTOR SPORT.

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности покупателей электромобилей, бренд GWM ORA продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке.

В сентябре прошлого года данный бренд занял лидирующие позиции, начав продажи в Германии и обнародовав свои стратегии развития европейского рынка на международном автошоу IAA Mobility 2021. Бренд GWM ORA планирует предложить европейским пользователям целый спектр интеллектуальных транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, чтобы увеличить свое влияние на европейский рынок.

В этом году бренд GWM ORA не только выпустит марку электромобиля ORA FUNKY CAT в Великобритании, но и продолжит расширять ассортимент своей продукции на европейском рынке, чтобы предоставить более широкий спектр возможностей большему числу пользователей.