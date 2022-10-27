«ВЕКПРОМ» вывел на рынок новый российский бренд токарно-фрезерного оборудования: EIZN заменит ушедших «европейцев»

Новый российский бренд EIZN, который представляет компания «ВЕКПРОМ», официальный дилер оборудования более 50 мировых брендов для промышленных предприятий различных направлений, выпускает на российский рынок современную генерацию металлорежущей техники с улучшенными характеристиками. Благодаря уникальной технологии минерального литья станин, разработанной в Германии, станки превосходят аналоги по целому ряду параметров.

Так, станина обрабатывающего центра, выполненная из полимерного композита, гасит вибрации до 6 раз быстрее, чем чугунное литье и до 10 раз — в сравнении со стальными конструкциями. Кроме того, такая основа менее подвержена температурной деформации и не боится коррозии, что поддерживает заданные характеристики станков на всем протяжении жизненного цикла, увеличивает ресурс и снижает износ инструмента.

Ассортимент техники, выпускаемой под маркой EIZN, включает линейку высокопроизводительных многоосевых фрезерных центров, а также высокоточные многоосевые токарные станки, главной особенностью которых является вариативность исполнений, позволяющая выполнять широкий спектр производственных задач. При этом благодаря применению высокопроизводительных контроллеров ведущих мировых производителей оборудование EIZN может легко интегрироваться в производство любой сложности, от мелкосерийного до массового.

«Это не первый собственный российский бренд, который мы успешно выводим на отечественный рынок, — говорит Вадим Фролов, генеральный директор компании «ВЕКПРОМ». — В данном случае мы хотим наладить бесперебойную поставку востребованного токарно-фрезерного оборудования, ниша которого до недавнего времени минимум на 60% была занята техникой из недружественных стран. Мы хорошо знакомы с требованиями к такому оборудованию наших промышленников, в том числе — из ОПК, авиастроения и судостроения, поэтому сумели разработать и выпустить максимально адаптированный к отечественным условиям и потребностям станочный парк. Соответственно, мы гарантируем, что все необходимое оснащение, инструмент и расходники будут всегда доступны и не потребуют сложных и долгих логистических решений, равно как и постпродажное обслуживание».

Станки и их компоненты производятся на современных заводах в Германии, Китае, Тайване с участием российских инженеров и с использованием новейших немецких технологий. Изготовление ведется с полным соблюдением самых высоких требований к качеству изготовления на всех этапах и сквозным контролем по всей технологической цепочке — от выбора сырья и до доставки потребителю. Оборудование соответствует стандартам CE и ISO. Выпускаемое под брендом Eizn оборудование предназначено для многоосевой обработки мелких и среднегабаритных деталей и может сыграть ключевую роль в оснащении предприятий общего машиностроения, производстве пресс-форм, авиации, выпуске автозапчастей, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности.