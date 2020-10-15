Вениамин Кондратьев рассказал о развитии детских здравниц на Кубани

Вопрос о поддержке учреждений детского отдыха должен быть поднят на уровне Государственной думы, с привлечением к диалогу всех руководителей субъектов Российской Федерации. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, в силу разных причин, этим летом в Краснодарском крае более чем из 100 детских здравниц открылось всего 44 организации. Директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус выразил опасение, что в следующем сезоне и вовсе могут открыться не более 20 лагерей и центров.

«Следует признать, сегодня это один из наиболее невыгодных видов бизнеса. Владельцы лагерей и оздоровительных детских центров получают нулевую прибыль. Особенно это актуально, когда здравницы полноценно загружены только с июня по август. Поддержка и развитие детского отдыха на Кубани – одно из главных поручений, которые получил избранный губернатор (Вениамин Кондратьев, прим.) от жителей по итогам единого дня голосования», – рассказал Джеус.

В свою очередь, Кондратьев подчеркнул, что для решения этой проблемы – как на региональном, так и на федеральном уровне – он готов приложить все свои силы и полностью задействовать административный ресурс.

«Детям нужны здравницы, а данному виду бизнеса – экономика, то есть, загрузка в круглогодичном режиме. Эта задача может быть возложена только на плечи руководства регионов. Проблему детского отдыха нужно обсуждать на большом круглом столе не ниже, чем на уровне Госдумы. Иначе детские здравницы мы окончательно потеряем не только на Кубани, но и в большинстве российских регионов», – отметил Кондратьев.