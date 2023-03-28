Весенняя распродажа EcoFlow European: устойчивое развитие и экологичные системы

Компания EcoFlow, специализирующаяся на производстве портативных источников питания и экологически чистых энергетических систем, с радостью объявила о начале весенних распродаж в Европе, запланированных на период с 27 марта по 10 апреля. Клиенты компании могут воспользоваться скидками на инновационные и экологически чистые системы EcoFlow, включая портативные солнечные панели DELTA Pro, Solar Tracker, Power Kits и Smart Home Pane (панель для системы типа «умный дом»).

Кампания весенней распродажи этого года под тематическим названием «Прочувствуй красоту весны с помощью EcoFlow» направлена на стимулирование клиентов к инвестированию в экологически чистые энергетические системы без отрыва от наслаждения этим прекрасным временем года. Продажа будет доступна как в интернет-магазине EcoFlow, так и в Amazon.

«Мы с радостью представляем свой сервис Spring Sale, поскольку он идеально соответствует стратегической цели EcoFlow, заключающейся в стимулировании внедрения экологически чистых систем и образа жизни», – заявил Райан Син, глава европейского подразделения компании EcoFlow. «Предлагая подобные эксклюзивные скидки, мы надеемся вдохновить людей на то, чтобы они по максимуму наслаждались окружающим миром, красотой этого времени года, а также раскрывали потенциал экологически чистых энергетических систем. Наша цель – предоставить людям инструменты, необходимые им для организации более экологичной и увлекательной жизни».

Во время весенней распродажи клиенты, совершающие покупку в интернет-магазине EcoFlow, получат двойной объем кредитов EcoCredit в рамках программы EcoCredits Rewards Program. Эта программа позволяет клиентам EcoFlow зарабатывать кредиты EcoCredit за каждую покупку. Впоследствии их можно обменять на эксклюзивные скидки в рамках будущим заказов

Кроме того, клиенты могут воспользоваться специальным предложением от Amazon в течение периода с 27 марта по31 марта. Каждый день в течение этого периода первые 10 совершивших покупку клиентов получат EcoFlow Solar Angle Guide. Эта удобная в использовании принадлежность обеспечивает сохранение оптимального угла 90° поверхности солнечных панелей относительно направления солнечного света, а это, в свою очередь, повышает до максимума эффективность поглощения солнечной энергии и КПД солнечной панели.

Компания Spring Sale предлагает широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных вариантов применения:

1. EcoFlow DELTA Pro – универсальная и мощная портативная электростанция, предназначенная для обеспечения резервного электропитания и организации досуга на открытом воздухе.

2. Portable Solar Panels – используйте энергию солнца для зарядки различных устройств и энергоустановок в пути.

3. EcoFlow Solar Tracker – принципиально новое решение, обеспечивающее максимальную степень использования солнечной энергии за счет автоматического отслеживания положения солнца.

4. EcoFlow Power Kits – комплексные системы электропитания для различных вариантов применения, включая дома на колесах и малогабаритные дома.

5. EcoFlow Smart Home Panel – интеллектуальная система управления энергопотреблением в домашних хозяйствах, предназначенная для оптимизации энергопотребления и снижения расходов на коммунальные услуги.