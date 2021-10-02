Вице-премьер Абрамченко: в пандемию бизнес вложил в модернизацию предприятий 78 млрд руб

Модернизация отечественных предприятий энергетического и промышленного сектора не прекращается. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что инвестиции бизнеса в программы модернизации составили 78 млрд руб., а объемы выбросов уменьшились на 71 тыс. т.

При этом продолжают массово появляться технологические новации. Так, в газовой отрасли совершенствуются способы, с помощью которых предупреждаются и устраняются утечки метана – используются БПЛА, ультразвуковые детекторы, тепловизионные и лазерные приборы сканирования. В нефтяной отрасли увеличивается доля использования попутного нефтяного газа.

По словам Абрамченко, у России есть все необходимое для эффективной реализации экологической повестки – и желание, и воля, и инструменты. При этом чиновник напоминает о важности баланса: сокращение выбросов парниковых газов, учитывающее потенциал снижения энергоёмкости и ресурсоёмкости отраслей экономики при обеспечении устойчивого и всестороннего развития страны, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, Абрамченко уверена в необходимости активного отстаивания национальных интересов на мировой арене в рамках климатической повестки. Данному вопросу должно уделять особое внимание, подчеркивает вице-премьер.