Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе строительства в стране объектов региональной и муниципальной собственности

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце ноября принял участие в открытии Президентом РФ Владимиром Путиным 9 социальных объектов. Несмотря на санкции, по вводу объектов сохраняются первоначальные сроки и объёмы, сообщил Хуснуллин.

По его словам, на данный момент в стране по заключенным контрактам 24 тыс. объектов находятся в стадии проектирования, строительства и ремонта, в т.ч. 18 тыс. объектов региональной и муниципальной собственности, совокупная стоимость которых превышает 3,5 трлн руб.

Вице-премьер уверен, что подобный результат обеспечила хорошо отработанная схема «светофоров», или схема разделения на три блока по признаку успешности исполнения мероприятий по программам нацпроектов. «Зеленые» – лидеры, опережающие среднестатистические показатели по стране. «Желтые» – группа средних, находящихся между «лидерами» и «отстающими», находящимися в «красном» секторе.

Эксперты в комментариях журналу «Компания» говорят о процессе консолидации всех инфраструктурных проектов в ведении Марата Хуснуллина, что обеспечит комплексный подход к управлению их строительством в масштабах страны.