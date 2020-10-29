Видеоконференции: новые возможности для учебы и бизнеса в Gem4me

Группа компаний Gem4me MarketSpace обновила и расширила функционал видеоконференций в мессенджере Gem4me.

Москва-Минск-Рига-Нью-Йорк, 28.10.2020

Вторая волна пандемии вынуждает нас снова ограничивать личное общение. Компании вновь переводят сотрудников на удаленную работу, а школьники и студенты уходят на онлайн-обучение. И все мы ищем удобные способы коммуникации, которые позволят не терять связи с коллегами, родными и друзьями.

Ведущие платформы предоставляют услуги конференц-звонков в основном в платном режиме, бесплатный имеет ограничения — например, через 40 минут звонок автоматически завершается. Для школьного занятия это не самое неприятное ограничение, но его может не хватить для рабочего совещания и точно не хватит для классической ВУЗовской пары. Переподключение тратит время и сбивает всех участников с рабочей волны.

В новом мессенджере Gem4me видеоконференции бесплатны. А после очередного обновления, которое вышло 28 октября, функционала достаточно как для рабочих созвонов, так и для учебы. Так, теперь вы можете начинать звонок в режиме администратора — и у вас одного будет возможность говорить в любой момент; другим участникам, если они захотят высказаться, потребуется “поднять руку”. Длительность видеоконференции не ограничена по времени, на экран можно вывести видео от любого участника конференции, а при необходимости — воспользоваться функцией “поделиться экраном”, чтобы показать презентацию или другие рабочие материалы.

Также в Gem4me реализованы и другие полезные функции:

Бот-переводчик: поддерживает 17 языков и дает возможность общаться, не пользуясь внешними сервисами;

Аудиосообщения: удобны, когда руки заняты, а нужно срочно передать информацию;

Возможность менять размер шрифта: для тех, кто плохо видит, его можно увеличить, а если вы хотите сразу получить больше информации на экране — уменьшить.

Gem4me MarketSpace

Gem4me MarketSpace — это уникальное приложение для мгновенного обмена текстовыми, видео- и аудиосообщениями для iOS и Android платформ и в веб-версии, а также для торговли, предоставления услуг и ведения бизнеса. Стартом разработки текущей версии мессенджера считается выход нативной версии прототипа мессенджера в 2016 году, а разработка маркетплейса началась в 2018. Приложение разрабатывается в рамках венчурного инвестиционного проекта Gem4me Group of Companies.