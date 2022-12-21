Vinco Ventures приобретает приложение Lomotif, конкурента TikTok 

Компания Vinco Ventures объявляет о приобретении всех акций ZVV Media Partners — совместного предприятия с ZASH Global Media, включая приложение Lomotif, конкурента TikTok.

Это последнее достижение совета директоров в их успешной и ускоренной стратегии по созданию информационной экосистемы компании с существующим синергизмом Lomotif, AdRizer, Magnifi U и Honey Badger.

Приложение Lomotif недавно было включено в список 12 лучших альтернатив TikTok для публикации коротких вирусных видео. Кроме того, Lomotif заняло 3-е место в рейтинге лучших альтернатив TikTok по версии Begindot.

Закрытие совместного предприятия Vinco и ZASH происходит на фоне государственных репрессий и политических опасений в отношении китайской компании TikTok.

Сенат недавно принял закон, запрещающий использовать TikTok на всех правительственных устройств США после того, как был единогласно одобрен «Закон о запрете TikTok на правительственных устройствах».

«Руководство Vinco Ventures в высшей степени уверено в своей миссии быстро и совместными усилиями превратить компанию в одного из крупнейших игроков в сфере медиа и развлечений. Это еще один шаг к достижению этой цели, и компания продолжит выявлять и пристально изучать бренды, которые могут дополнять и масштабировать ее работу», — заявил пресс-секретарь компании Vinco Ventures Джаван Хазали (Javan Khazali).

Благодаря приобретению акций ZVV Media Partners компания Vinco расширяет свой ассортимент, добавляя к нему интересную возможность создания различных собственных телесериалов.