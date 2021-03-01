Визуализируйте ваши цели и проекты с новыми Досками от LeaderTask

Столкнувшись с проблемой перенасыщенных рабочих процессов становится ясно, что обычных to-do инструментов уже недостаточно. К тому же списки задач не дают полную картину всего происходящего в определенном отделе, проекте или поручений сотруднику.
А как бы хотелось визуализировать не только работу, но и свои личные цели и задачи.
Прекрасным решением данной проблемы будет являться использование Канбан-досок.
Это инструмент не только для совместной работы профессионалов из маркетинга, разработки ПО и многих других сфер, но и отличный постановщик целей, планов и стратегий для личного и профессионального развития.
Теперь вам больше не нужно ломать голову о том, как визуализировать ваши цели или иметь полную картину происходящих процессов.
Доски помогут вам:
— в вашей личной жизни:
- визуализируют ваши цели на неделю, месяц, год;
- наглядно отображают, например, план диеты или приема медикаментов, работы по дому или автомобилю;
- и многое другое.
— в вашей работе и бизнесе:
- построят план выполнения проектов;
- создадут стратегию и цели вашего бизнеса на годы вперед;
- наладят работу команды в рамках определенных отделов, направлений, времени (например, колонка — номер недели, карточки — главные цели);
- и многое-многое другое.
Таким образом Доски смогут охватить любую сферу вашей жизни, где важно иметь четкую картину происходящего, прошедшего и будущего.
Совместная работа с Досками в LeaderTask
Вы можете добавить любого члена команды в Доску, которую сами создали. Учтен при этом один очень важный момент — права доступа:
— Запись
Любой участник Доски может добавлять карточки, этапы, добавлять заметки, файлы, обложки, а также переносить карточки между этапами. В общем полный доступ к Доске и ее содержимому.
— Чтение
Участник Доски может только видеть, что происходит в Доске. Подойдет, когда вы хотите, чтобы участник только видел, но не мог ничего изменить, например, для ознакомления с целями вашей компании всех сотрудников.
Достигайте большего за меньшее время с Канбан в LeaderTask
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Контактная информация:
Служба поддержки LeaderTask
+7 (4852) 68 58 20
911@leaderask.com