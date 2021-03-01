Визуализируйте ваши цели и проекты с новыми Досками от LeaderTask

Столкнувшись с проблемой перенасыщенных рабочих процессов становится ясно, что обычных to-do инструментов уже недостаточно. К тому же списки задач не дают полную картину всего происходящего в определенном отделе, проекте или поручений сотруднику.

А как бы хотелось визуализировать не только работу, но и свои личные цели и задачи.

Прекрасным решением данной проблемы будет являться использование Канбан-досок.

Это инструмент не только для совместной работы профессионалов из маркетинга, разработки ПО и многих других сфер, но и отличный постановщик целей, планов и стратегий для личного и профессионального развития.

Доски в LeaderTask

Теперь вам больше не нужно ломать голову о том, как визуализировать ваши цели или иметь полную картину происходящих процессов.

Доски помогут вам:

— в вашей личной жизни:

визуализируют ваши цели на неделю, месяц, год;

наглядно отображают, например, план диеты или приема медикаментов, работы по дому или автомобилю;

и многое другое.

— в вашей работе и бизнесе:

построят план выполнения проектов;

создадут стратегию и цели вашего бизнеса на годы вперед;

наладят работу команды в рамках определенных отделов, направлений, времени (например, колонка — номер недели, карточки — главные цели);

и многое-многое другое.

Таким образом Доски смогут охватить любую сферу вашей жизни, где важно иметь четкую картину происходящего, прошедшего и будущего.

Совместная работа с Досками в LeaderTask

Вы можете добавить любого члена команды в Доску, которую сами создали. Учтен при этом один очень важный момент — права доступа:

— Запись

Любой участник Доски может добавлять карточки, этапы, добавлять заметки, файлы, обложки, а также переносить карточки между этапами. В общем полный доступ к Доске и ее содержимому.

— Чтение

Участник Доски может только видеть, что происходит в Доске. Подойдет, когда вы хотите, чтобы участник только видел, но не мог ничего изменить, например, для ознакомления с целями вашей компании всех сотрудников.

Достигайте большего за меньшее время с Канбан в LeaderTask

Ссылки на более подробную информацию:

https://www.leadertask.ru/features/doski-v-leadertask

https://vk.com/@leadertask-predstavlyaem-doski-v-leadertask-dlya-windows-151

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