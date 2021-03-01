Визуализируйте ваши цели и проекты с новыми Досками от LeaderTask

Технологии
1 марта 2021

Столкнувшись с проблемой перенасыщенных рабочих процессов становится ясно, что обычных to-do инструментов уже недостаточно. К тому же списки задач не дают полную картину всего происходящего в определенном отделе, проекте или поручений сотруднику.  

А как бы хотелось визуализировать не только работу, но и свои личные цели и задачи. 

Прекрасным решением данной проблемы будет являться использование Канбан-досок.

Это инструмент не только для совместной работы профессионалов из маркетинга, разработки ПО и многих других сфер, но и отличный постановщик целей, планов и стратегий для личного и профессионального развития. 

Доски в LeaderTask 

Теперь вам больше не нужно ломать голову о том, как визуализировать ваши цели или иметь полную картину происходящих процессов.

 Доски помогут вам: 

— в вашей личной жизни: 

  • визуализируют ваши цели на неделю, месяц, год; 
  • наглядно отображают, например, план диеты или приема медикаментов, работы по дому или автомобилю; 
  • и многое другое.

— в вашей работе и бизнесе: 

  • построят план выполнения проектов; 
  • создадут стратегию и цели вашего бизнеса на годы вперед; 
  • наладят работу команды в рамках определенных отделов, направлений, времени (например, колонка — номер недели, карточки — главные цели); 
  • и многое-многое другое. 

Таким образом Доски смогут охватить любую сферу вашей жизни, где важно иметь четкую картину происходящего, прошедшего и будущего. 

Совместная работа с Досками в LeaderTask 

Вы можете добавить любого члена команды в Доску, которую сами создали. Учтен при этом один очень важный момент — права доступа: 

— Запись 

Любой участник Доски может добавлять карточки, этапы, добавлять заметки, файлы, обложки, а также переносить карточки между этапами. В общем полный доступ к Доске и ее содержимому. 

— Чтение 

Участник Доски может только видеть, что происходит в Доске. Подойдет, когда вы хотите, чтобы участник только видел, но не мог ничего изменить, например, для ознакомления с целями вашей компании всех сотрудников.

Достигайте большего за меньшее время с Канбан в LeaderTask 

Ссылки на более подробную информацию: 

https://www.leadertask.ru/features/doski-v-leadertask
https://vk.com/@leadertask-predstavlyaem-doski-v-leadertask-dlya-windows-151

Контактная информация: 

Служба поддержки LeaderTask

 +7 (4852) 68 58 20 

911@leaderask.com

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