Владимир Адрианов: наша миссия – сделать гольф популярным и воспитать к нему интерес широкой аудитории

На главной гольф-арене России – в клубе Пестово 26 июля состоялся первый в стране медийный турнир по гольфу Media Golf. Команда победителей получила приз в 1 миллион рублей.

Дождливая погода не испугала артистов, известных спортсменов и блогеров, которые весь день 26 июля соревновались в меткости, хорошем настроении и оригинальности ударов по мячу.

Турнир в Пестово проходил по стандарту Pro-Аm, то есть на поле выступали команды, состоящие из гольфиста-профессионала, медийного игрока, звезды мирового спорта и игрока-любителя. На гольф-полях выступили: Элджей, Леонид Слуцкий, Диана Мелисон, OBLADAET, Артём Дзюба, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров, Евгений Малкин, Евгений Плющенко, блогер Любятинка. Каждая команда преодолела 18 лунок гольф-поля, борьба за первое место с самого начала была упорной.

«За последние несколько лет медиаспорт стал очень популярным и продолжает набирать обороты. Футбол, баскетбол, теперь настала очередь гольфа, — отметил один из организаторов турнира Владимир Адрианов, — Гольф всегда ассоциировался с аристократическим образом жизни, казался недоступным и далеким видом спорта. Мы хотим изменить это отношение. Наша миссия – сделать гольф популярным и воспитать к нему интерес широкой аудитории».

Одним из ноу-хау турнира Media Golf стал оригинальный способ подачи мяча, который прямо на месте был изобретен гольфистами-профессионалами при участии звёзд. В качестве «гольф-ти», т.е. подставки, на которой располагается мяч перед ударом, игроки использовали пробку от одиннадцатилетнего коньяка «Коктебель». Форма и вес именно этой корковой пробки-камю оказались идеальными для применения в гольфе!

Призовой фонд турнира Media Gold составил 1 млн. рублей. Главный приз достался команде рэпера OBLADAET — Players Club Team.

В завершении турнира гостей ждала фееричная развлекательная программа: уникальный формат «ночного гольфа», соревнование на меткость в гольф-дартсе. Дополняли атмосферу световые инсталляции, светящиеся мячики, DJ-сеты и живая джазовая музыка. Коньяки «Коктебель» с их бархатистым вкусом, оказались очень кстати вечером: отпраздновать победу, поднять тосты за развитие гольфа и согреться в промозглый подмосковный вечер.