Владимир Ефимов: более 100 проектов межевания жилых кварталов утвердили в столице в этом году

В 2021 году за счет средств городского бюджета разработан и утвержден 101 проект межевания жилых кварталов под 585 многоквартирными домами в 11 административных округах столицы. Теперь жители этих домов смогут оформить землю в общую долевую собственность. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности. До 2019 года мероприятия по постановке участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводились по заявкам жителей и за их счет. С августа 2019 года эту работу город выполняет самостоятельно.

«За одиннадцать месяцев 2021 года городом определены границы земельных участков для 585 многоквартирных домов. Они входят в 101 проект межевания территорий общей площадью 600 гектаров в 11 административных округах столицы. Всего городом утверждено порядка 4,1 тысячи проектов общей площадью более 50,5 тысячи гектаров, – сообщил Владимир Ефимов. – После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению – обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев».

Общая схема оформления в собственность земли под многоквартирными домами, а также прилегающей территории включает в себя три основных этапа: межевание квартала, где расположен дом, постановка на кадастровый учет участка и регистрация прав общей долевой собственности. Для москвичей все эти процедуры бесплатны. Когда есть утвержденный проект межевания территории, любой собственник жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме может обратиться в Департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ за счет города. После постановки земли на кадастровый учет у каждого собственника помещений автоматически образуется право общей долевой собственности на этот участок. За регистрацией права в Едином государственном реестре недвижимости нужно обратиться в Управление Росреестра по Москве.

«С начала 2021 года больше всего проектов межевания территорий было утверждено в Троицком и Новомосковском округах – 22 проекта общей площадью 173 гектара, на которых находятся 183 многоквартирных дома. Они расположены в поселениях Вороновское, Киевский, Кленовское, Кокошкинское, Марушкинское, Новофедоровское, Филимонковское», – уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что в Северном административном округе с начала года утверждено 19 проектов межевания площадью 100 гектаров со 115 многоквартирными домами. Эти земли находятся в районах Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Головинский, Восточное Дегунино, Коптево, Левобережный, Тимирязевский, Хорошёвский. А на востоке столицы утверждено 14 проектов межевания территорий общей площадью 40 гектаров с 48 многоквартирными домами. Они находятся в районах Богородское, Вешняки, Измайлово Восточное и Измайлово Северное, Косино-Ухтомский, Преображенское, Сокольники, Соколиная Гора.

Ознакомиться со всеми утвержденными проектами межевания можно на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.