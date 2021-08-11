Владимир Ефимов: Город выставил на торги помещение в доходном доме В.И. Мясникова

Город продаст бизнесу на торгах нежилое помещение в центре столицы площадью 84,7 квадратного метра в «Доходном доме В.И. Мясникова». Здание находится рядом с Патриаршими прудами и является выявленным объектом культурного наследия, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года предприниматели купили у города уже 271 нежилое помещение, два из них расположены в зданиях с охранным статусом. Сейчас город предлагает инвесторам помещение площадью 84,7 квадратного метра на первом этаже «Доходного дома В.И. Мясникова», которое является выявленным объектом культурного наследия. Помещение имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин, кафе или заняться другим видом деятельности», — сказал заместитель мэра.

«Доходный дом В.И. Мясникова» 1902 года постройки — образец московского модерна. Архитектор Василий Мясников спроектировал и построил его для себя. После революции 1917 года здание национализировали и преобразовали в жилой дом. Свой исторический облик оно сохранило до сегодняшнего дня. Здание находится по адресу: Большой Козихинский переулок, 4.

Любые работы в здании могут проводиться только по согласованному Департаментом культурного наследия города Москвы проекту и под контролем специалистов ведомства.

«Объект находится в историческом центре столицы — рядом Патриаршие пруды, улица Большая Бронная и Тверской бульвар. Начальная цена лота составляет 19,8 млн рублей. При проведении ремонтных работ в помещении инвестор должен будет выполнять их согласно акту технического состояния выявленного объекта культурного наследия», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имуществ Максим Гаман.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 сентября 2021 года, аукцион состоится 20 сентября.

Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Технические характеристики объектов можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Ознакомиться с помещениями можно не выходя из дома с помощью он-лайн тура в режиме 3D. Принять участие в торгах можно на сайте «Единой электронной торговой площадки».