Владимир Ефимов: компания «Исткомпис Рус» — новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»

На территории столичной ОЭЗ «Технополис «Москва» появится масштабное производство сим-карт. Причем речь идет не только о традиционных, но и о создании платформы для загрузки виртуальных сим-карт. Как сообщил вице-мэр мегаполиса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в соответствующий проект новый резидент ОЭЗ в лице компании «Исткомпис Рус» вложит порядка 126700000 рублей.

Как уточнил чиновник, уже в начале следующего года «Исткомпис Рус» начнет возводить на территории ОЭЗ объект площадью 1700 «квадратов», в стенах которого будут расположены непосредственно производственный комплекс, а также офисы и ряд лабораторных помещений. По словам вице-мэра, компания планирует запуск производства на 2022 год, благодаря этому появится свыше пятидесяти новых высокотехнологичных рабочих мест.