Владимир Ефимов: Оборот пострадавших отраслей превысил допандемийный уровень более чем на 40%

Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в сентябре-ноябре 2021 года достиг 1,4 триллиона рублей, превысив на 58,3% результат сентября-ноября 2020 года и на 41,5% – 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На осенние месяцы пришелся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей», — сообщил заместитель мэра.

Большинство отраслей показали рост выручки по сравнению с тремя осенними месяцами 2019 года.

«Оборот наиболее пострадавших сегментов торговли в сентябре-ноябре 2021 года вырос на 83,7% к тому же периоду 2019 года. Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг – его выручка увеличилась на 64% по сравнению с осенью 2019 года. Стоматологии увеличили обороты на 59%, СМИ и полиграфия – на 67%», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Тем не менее, некоторые отрасли, которые в силу специфики деятельности сильнее всего пострадали от ограничений и закрытия границ, пока не достигли допандемийных показателей. При этом, сфера общепита и гостиницы практически восстановили обороты: отставание от осенних показателей 2019 года в них меньше 1%. Сильнее всего отстают от уровня осени 2019 года индустрия развлечений и туристических агентств – на 15%, однако, новогодние праздники и длинные каникулы позволят им увеличить прибыль, считает министр.

Малые и средние предприятия из перечня отраслей, признанных в наибольшей степени пострадавшими, также превысили показатели осени 2019 года. Их оборот за сентябрь-ноябрь 2021 года составил 421,9 миллиарда рублей, превысив на 26% докризисный уровень, отмечает Аналитический центр Москвы.

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