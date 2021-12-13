Владимир Ефимов: с начала года производство продуктов питания в Москве выросло почти на 18 процентов

За десять месяцев 2021 года производство продуктов питания в столице выросло на 17,9 процента. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пищевая промышленность города – это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в свое развитие», – отметил заместитель Мэра.

Положительную динамику обеспечил рост производства по отдельным группам товаров. За 10 месяцев 2021 года, по сравнению с прошлым годом, выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть – до 15,1 тысячи тонн. Более чем на 28 процентов, до 108,5 тысячи тонн, выросло производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения. В сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тысяч тонн, что на 15,5 процента выше аналогичного периода прошлого года.

Производство продуктов питания – один из важнейших сегментов обрабатывающей промышленности. Поэтому город создает благоприятные условия для работы пищевиков, предлагает им финансовые и нефинансовые меры поддержки.

«Значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам. Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них – пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В статусе промышленных комплексов сегодня работают кондитерские фабрики, в том числе «Красный октябрь» и «Рот Фронт», ряд столичных хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающие предприятия, например, «Дымовское колбасное производство» и «Царицыно» и ряд других. К их числу относится и компания «Вимм-Билль-Данн», входящая в состав PepsiCo, и представленная в Москве сразу двумя производствами – Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами.

Экономия на налогах позволяет компании инвестировать дополнительные средства в свое развитие. Например, сейчас идет строительство очистных сооружений для Лианозовского комбината. При этом землю для нового объекта предприятие получило с помощью масштабного инвестиционного проекта. Этот инструмент поддержки позволяет взять участок в аренду без торгов.

Промкомплексы могут рассчитывать на льготные субсидии. С 2012 года 16 пищевых производств получили их на общую сумму более 970 миллионов рублей. Субсидии можно тратить на компенсацию процентов по кредитам на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей, а также на возмещение затрат по техприсоединению предприятий к инженерным сетям.

Еще один инструмент поддержки — льготные займы. За последние два года для пищевых предприятий города было одобрено четыре займа по ставке два-три процента годовых на общую сумму 400 миллионов рублей.