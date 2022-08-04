Власти Кубани выделят фермерам землю без конкурса

Новости
4 августа 2022

Фермерские хозяйства Краснодарского края смогут без участия в процедуре конкурса оформлять землю в аренду. Это станет возможным, начиная с 1 января 2023 года. Арендные договора на землю крестьянские (фермерские) хозяйства смогут заключать на срок до 60 месяцев, с возможностью пролонгации договора. В будущем для аграриев сделают приоритетным право выкупа используемой земли.

«Хороший земельный участок является залогом стабильности в работе любого фермерского хозяйства. Если сельхозпроизводители начинают использовать свои земельные участки, вкладывают в них свои усилия, время, финансовые активы, они должны иметь возможность навсегда оставаться на этой земле. В наболевшем вопросе передела земельных участков следует давно уже расставить все точки над “и”», – заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В аппарате главы федерального субъекта уточнили, что Кондратьев, следуя просьбе сельхозпроизводителей, дополнительно поручил профильным ведомствам Кубани проработать вопросы организации муниципальных пастбищ. Губернатор региона высказал слова благодарности лучшим фермерским хозяйствам, поощрив их руководителей почетными грамотами.

Источник фото: kuban.kp.ru

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