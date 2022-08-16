Власти намерены навести порядок в цифровом рекламном бизнесе

В Госдуме приняли в первом чтении поправки в федеральный закон «О рекламе».Новый законопроект позволит создать в России единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений, задача которого состоит в «обелении» цифровой рекламы в стране. Новые механизмы сделают процесс установки, размещения и аренды конструкций прозрачным и доступным. Отрасль выйдет из серой зоны и откроет возможности, равные для всех участников рынка, сообщает «Московский комсомолец».

Цифровой рекламный бизнес в России обладает рядом специфических особенностей. Речь идет, прежде всего, о самовольном размещении предпринимателями рекламных конструкций.

Ситуация характерна для большинства российских городов: билборды устанавливаются, несмотря на отсутствие соответствующих договоров, в результате бюджет недополучает средства и отсутствует надлежащий контроль за эксплуатацией рекламных конструкций. Проведенные в стране рейды позволили выявить множество несогласованных конструкций. По итогам проверок, лидерами этого-антирейтинга стали Новосибирск, Хабаровск, Ставрополь, Сызрань, Черкесск и т.д. Сотни сооружений требуют немалых затрат из бюджета, необходимых на снос таких носителей.