Вложения в криптовалюты и майнинг — наиболее интересный путь инвестирования на фоне традиционных вариантов. Результаты опроса Intelion Data Systems

Проведенные компанией Intelion Data Systems в феврале и мае текущего года опросы своей целевой аудитории показали, что вложения в майнинг и криптовалюты являются наиболее популярным среди респондентов даже после значительного снижения стоимости основных криптовалют. Около половины опрошенных готовы наращивать инвестиции в эту сферу деятельности.

Анализ российской экономики последних лет показывает, что россияне все больше начинают использовать различные финансовые инструменты для размещения своих накоплений и получения дополнительных доходов, не ограничивая себя банковскими депозитами, приобретением валюты или недвижимости. Среди относительно новых, но бурно развивающихся инвестиционных возможностей россияне все чаще рассматривают майнинг и инвестиции в криптовалюты.

На фоне проходящих на российском рынке изменений компания Intelion Data Systems провела опросы среди своих потенциальных инвесторов в феврале и мае этого года и узнала, какой вариант инвестирования и сохранения денежных средств они считают на сегодняшний день наиболее интересным.

Опрос, прошедший в феврале, показал, что 58% опрошенных готовы были вложиться в майнинг или покупку криптовалюты. В мае этот показатель сократился до 47%, однако, как и в конце зимы остался наиболее востребованным направлением инвестирования по сравнению с инвестициями в валюту, недвижимость или фондовый рынок.

Преобладание доверия к инвестициям в крипторынок в конце февраля 2022 года объясним дестабилизацией в экономике, когда даже самые консервативные активы демонстрировали высокую волатильность, а криптовалюта и возможности получения сверхдоходов по ней выглядели очень привлекательно для инвесторов. Однако, по мере возвращения на рынки стабильности и снижения курса основных криптовалют привлекательность этого вида инвестирования понизилась на 11%.

На втором месте по привлекательности в феврале 2022 года было вложение в доллары и евро – доля респондентов, готовых вложить свои накопления в этот инструмент составляла 22%. Однако в мае на второе место вышли инвестиции в недвижимость, получившие 19% голосов (при том, что количество респондентов, изъявивших желание вложиться в квадратные метры в феврале, составляло лишь 1%), а доля желающих продолжать копить деньги в валюте упала до 7%. Потерял свою привлекательность для инвестиций, согласно опросу, и фондовый рынок – с 5% в феврале до 3% в мае. При этом российский рубль укрепил свои позиции с 8% в феврале до 11 % в мае. Увеличилась и доля опрошенных, которые видят возможность получения доходов от развития бизнеса с 6% в феврале до 13% в мае 2022 года, что скорее всего связано с новыми отрывающимися нишами в связи с уходом части зарубежных компаний.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«На сегодняшний день интерес к вложениям в криптовалюты и майнинг со стороны инвесторов продолжает укрепляться. Наша целевая аудитория, среди которой проходил опрос – это как профессиональные участники крипторынка, так и инвесторы, проявившие интерес к майнингу совсем недавно. Ожидаемая легализация данной сферы в России, по нашему мнению, придаст дополнительный импульс к развитию отрасли майнинга и позволит расширить перечень прозрачных инвестиционных инструментов с высоким потенциалом доходности»

Справка о компании

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок в г. Тула и г. Нижний Новгород с общим объемом потребления более 45 МВт. Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте https://intelionmine.ru