Вместе работать в сфере деревянного домостроения в РФ будут CLT Development и АРХИWOOD

Компании CLT Development и АРХИWOOD будут вместе работать в России в сфере деревянного домостроения. CLT Development входит в Группу АФК «Система», АРХИWOOD являлась представителем финской компании HONKA в России. Соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами, предполагает строительство деревянных домов высочайшего качества и уровня сервиса с использованием инновационных материалов.

Компании займутся проектированием и строительством объектов – индивидуальных и малоэтажных жилых домов, административных зданий и иных сооружений капитального и некапитального строительства – с использованием технологии CLT (многослойные клееные деревянные панели) и КДК (клееные деревянные конструкции). CLT панели – экологичный, безопасный и энергоэффективный материал, благодаря которому даже в крайне экстремальных климатических условиях можно возводить объекты любой сложности.

В России все более популярным становится строительство домов из деревянных CLT панелей. В этой сфере компания CLT Development является лидером. Она уже с успехом реализовала несколько проектов по возведению жилых домов из CLT панелей, ряд объектов сейчас строится в гостиничной сфере, рассказал Павел Карнаух, генеральный директор компании CLT Development. Он также поделился планами презентовать в партнерстве с компанией АРХИWOOD в первой половине 2024 года первый демонстрационный дом как образец лучших технологических и архитектурных решений обеих компаний.

Отличительными чертами проектов, созданных вместе с CLT Development из природных материалов, станут красота и функциональность, но прежде всего безопасность, экономичность и скорость возведения, заявил руководитель компании АРХИWOOD Виталий Горелов.