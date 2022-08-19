Внедорожник-купе HAVAL H6 GT компании GWM получил положительные отзывы Motoring Media

HAVAL H6 GT Недавно в Австралии был проведен первый тест-драйв автомобиля HAVAL H6 GT, выпущенного компанией GWM. У представителей СМИ была возможность получить незабываемые впечатления от вождения.

Во время тест-драйва автомобиль HAVAL H6 GT получил высокую оценку со стороны многих СМИ за его привлекающий общее внимание дизайн и интеллектуальные технологии. Для ближайшего ознакомления с автомобилем были приглашены многие авторитетные СМИ, включая CarExpert и Carsales.

Водителям был продемонстрирован уникальный спортивный внешний вид этой модели, которая имеет неповторимый бионический дизайн, напоминающий акулу. Передняя часть автомобиля напоминает элементы грудных плавников и зубов акул, боковая сторона имеет обтекаемую форму, а крыша плавно спускается к заднему бамперу. Эти детали придают автомобилю HAVAL H6 GT неповторимый спортивный вид.

«Эта модель сочетает в себе практичность автомобиля-внедорожника с уникальностью внедорожника-купе, и эта комбинация получит поддержку со стороны местных покупателей», — заявил местный профессиональный автомобильный веб-сайт CarExpert.

Во время тест-драйва по городским дорогам автомобиль также демонстрирует водителям превосходные интеллектуальные характеристики. Модели, которые использовались для тест-драйва, имеют расширенные технические характеристики и оснащены многочисленными интеллектуальными технологическими функциями, такими как индикатор на лобовом стекле (HUD) и система распознавания дорожных знаков (TSR). Система TSR может быстро фиксировать информацию об ограничении скорости и четко отображать ее на HUD, позволяя предотвратить превышение скорости.

Австралийский знаменитый автомобильный веб-сайт Carsales отметил, что «HAVAL набирает обороты в Австралии по мере выхода на рынок моделей нового поколения с высоким уровнем оборудования, технологий и безопасности. В настоящее время запущена модель купе более спортивного направления для ее совершенствования».

HAVAL H6 GT — первая на международном рынке модель внедорожника-купе, основанная на платформе L.E.M.O.N. компании GWM. Этот тест-драйв позволил представителям СМИ лично оценить превосходные технические характеристики этого купе.

«Компания GWM HAVAL стремится предоставить местным пользователям продукцию, наиболее отвечающую австралийскому образу жизни», — заявил Том, бренд-менеджер HAVAL в Австралии.

HAVAL нацелен на последовательное улучшение и модернизацию продукции, основанным на знании австралийского рынка и глубоком понимании потребностей пользователей. В Австралии было последовательно выпущено несколько моделей, в том числе модели 3-го поколения HAVAL H6 и HAVAL JOLION. Эти автомобили пользуются популярностью у местных потребителей, благодаря их стилю и интеллектуальным технологиям.

HAVAL добилась быстрого роста продаж, выпустив новую продукцию, отвечающую широкому спектру предпочтений местных покупателей. Согласно данным, опубликованным компанией CarExpert, в Австралии продолжает расти объем продаж, а продажи моделей HAVAL JOLION и HAVAL H6 выросли более чем на 150 %.

В настоящее время компания HAVAL имеет многообразный ассортимент продукции на мировых рынках, включая HAVAL JOLION, семейство HAVAL H6 3-го поколения с гибридными и люксовыми высокоскоростными вариантами, HAVAL DARGO и HAVAL H9.