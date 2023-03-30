Внутри действия: телевизор Toshiba TV для геймеров

В 2022 году Toshiba TV заняла первое место на японском рынке и третье место в рейтинге Египта за постоянное инноваторство.

Toshiba TV планирует представить новый продукт, оснащенный новейшей панелью частоты обновления: дисплей Native с частотой 144 Гц для превосходного качества движения.

Панель частоты обновления отражает количество демонстрируемых в секунду кадров, что непосредственно влияет на плавность и четкость отображаемого на экране контента, особенно динамичного, например, спортивных соревнований, экшн-фильмов и, естественно, видеоигр.

Очевидно, что новая модель Toshiba TV Z870 с высокой частотой обновления экрана в 144 Гц, обеспечивающей оптимальную производительность дисплея, была разработана специально для геймеров.

Для создания полного эффекта присутствия новая модель Toshiba TV также имеет специальный игровой режим Pro, который нужно активировать во время игры.

Игровой режим Pro имеет ряд дополнительных функций, повышающих качество игрового процесса, таких как автоматический режим с малой задержкой (ALLM) для беспрепятственного подключения игровых устройств к телевизору; технология AMD FreeSync для обеспечения плавности игры; и переменная частота обновления (VRR) для динамической синхронизации частоты обновления. Эти функции обеспечивают бесперебойность и плавность во время динамичной игры.

В дополнение к отличной архитектуре для повышения производительности, Toshiba TV позаботилась о качестве отображения путём внедрения технологии Mini LED, обеспечивающей точную цветопередачу, световую акцентуацию и энергоэффективность. Эти функции доступны благодаря REGZA – фирменному видеопроцессору Toshiba TV, улучшающему изображение путём усиления цветов и оптимизации контрастности.

Модель Toshiba TV Z870 поступит в продажу уже в июле этого года. Судя по всему, это новое дополнение к флагманам Toshiba TV должно продолжить веху успеха на местном и международном рынках.