Водитель Яндекс Такси посвятил песню Магомеду Исмаилову

Новости
7 июля 2021

Водитель ЯНДЕКС ТАКСИ из Кемеровской области, взявший кредит на свою первую песню, продал машину. Вырученные средства он направил на запись в Москве песни, которую посвятил Магомеду Исмаилову.

Водитель очень сильно хочет, чтобы Магомед Исмаилов вышел под неё на свой следующий бой, который состоится 1 октября против Владимира Минеева.

По его словам, эта песня должна принести Магомеду Исмаилову удачу в бою и, конечно же, победу, а самому автору – большую популярность и хороший старт в его творческой карьере.

Послушать песню могут все желающие, она доступна на всех цифровых площадках: ROLINGOOD – МАГОМЕД

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