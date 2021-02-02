Волонтеры Сибирской угольной энергетической компании проведут акцию «20 добрых дел» в честь ее 20-летия

Начало юбилейной акции «20 добрых дел» волонтерами АО «СУЭК» Андрея Мельниченко планируется уже в текущем месяце. На сей раз она будет посвящена 20-летию компании, которая отмечает его в 2021 году. Участие в акции будут принимать советы молодежи входящих в состав СУЭК предприятий, трудовые отряды и профильные классы компании. Ожидается, что «серебряные» волонтеры (инициативные пенсионеры-угольщики) также присоединятся к акции после того как введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничения будут ослабляться, — сообщает пресс-служба компании.

Под эгидой грядущей акции «20 добрых дел» волонтеры АО «СУЭК» собираются помогать ветеранам и людям с ОВЗ, будут проводить уборку и благоустройство знаковых мест. В их планы также входят озеленение и реализация социальных, культурных и благотворительных проектов. В рамках юбилея в компании СУЭК готовят проведение целого комплекса мероприятий на территории шахтерских городов и поселков. Они будут проходить и вживую, и в онлайн-режиме.