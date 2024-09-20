Вопреки всему: «Образование не может ждать» — поддержка 11 млн детей в кризисных ситуациях

Мировое сообщество отстает от графика реализации своего обещания обеспечить «качественное образование для всех» к 2030 году. Вооруженные конфликты, вынужденное перемещение, изменение климата и другие чрезвычайные ситуации и затяжные кризисы привели к тому, что сейчас в поддержке в области образования остро нуждаются более 224 миллионов детей, затронутых кризисными обстоятельствами, что значительно больше по сравнению с 2016 годом, когда эта цифра составляла 75 миллионов.

Несмотря на растущие потребности, финансирование образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах сократилось впервые за десятилетие, говорится в докладе фонда «Образование не может ждать» под названием «Вопреки всему: ежегодный отчет о результатах работы за 2023 год» (Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report), представленном сегодня в Нью-Йорке.

Согласно отчету, общее финансирование образования в рамках гуманитарной помощи в прошлом году сократилось на 3% — с 1,2 млрд долларов США в 2022 году до 1,17 млрд долларов США в 2023 году.

«Образование не может ждать» (Education Cannot Wait, ECW), глобальный фонд Организации Объединенных Наций по образованию в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, и его стратегические партнеры продолжают бросать вызов обстоятельствам, осуществляя многолетние инвестиции в образование для наиболее уязвимых категорий детей и подростков во всем мире, означающие для них спасение и путь в будущее.

С момента начала работы фонда ECW в 2017 году за счет его инвестиций удалось поддержать 11 миллионов детей и подростков, в том числе 5,6 миллиона девочек и мальчиков только в 2023 году. Такой охват является беспрецедентным. Тем не менее, для удовлетворения потребностей более 224 миллионов детей, подростков и их учителей, нуждающихся в срочной поддержке, требуется гораздо больше ресурсов.

На сегодняшний день фонд привлек более 1,6 млрд долларов США от государственных и частных доноров. Однако для того, чтобы фонд ECW и его стратегические партнеры смогли обеспечить инклюзивным и качественным образованием в общей сложности 20 млн детей и подростков к концу периода действия стратегического плана на 2023–2026 годы, необходимо срочно мобилизовать 600 млн долларов США в виде взносов.

«Для наших 25 стратегических партнеров-доноров эти преобразующие инвестиции означают качественное, ориентированное на детей, всестороннее образование и, таким образом, олицетворяют приверженность устойчивому развитию, правам человека, экономической устойчивости и глобальной безопасности, — сказал достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown), Специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и председатель Руководящей группы высокого уровня фонда ECW. — Образование является самым мощным инструментом для возрождения надежды в мире, омраченном жестокими конфликтами, нарушениями прав человека и неравенством. Это наша инвестиция в новое поколение лидеров».

В отчете фонда ECW подчеркивается глубокое влияние образования в условиях кризиса во всех горячих точках планеты, от Афганистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, сектора Газа и Западного берега реки Иордан до Гаити, Сахеля, Судана и Украины.

«Девочки и мальчики, оказавшиеся в кризисных ситуациях, испытывают на себе тяжелейшие последствия жестоких антропогенных конфликтов, вынужденного перемещения, изменения климата и других бедствий. Наш новый отчет доказывает, что, невзирая на эти трудности, можно обеспечить им защиту, надежду и возможность изменить свою жизнь благодаря качественному всестороннему образованию. Чтобы добиться этого, мы срочно призываем выделить 600 млн долларов США на достижение целей нашего стратегического плана и обеспечение лучшего будущего для 20 миллионов детей концу 2026 года, — заявила исполнительный директор фонда ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif). — Настало время сделать моральный выбор, подкрепив его политическими действиями».

Новый отчет свидетельствует о том, что фонд ECW уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым и подверженным риску категориям детям во всем мире: в общей массе детей, получивших поддержку в 2023 году, более половины (51%) составляют девочки, 17% — внутренне перемещенные лица и 22% — беженцы.

Качество и воздействие предоставляемого образования, даже в самых сложных условиях, также повышается. В целом, 9 из 10 программ сообщили об улучшении охвата школьным образованием, а 72% продемонстрировали прогресс в вопросах гендерного равенства. По данным фонда ECW, среди программ, способных отслеживать результаты обучения, 80% инвестиций привели к повышению академических результатов, а 72% — к улучшениям в социально-эмоциональном развитии и благополучии детей.

Инвестиции фонда ECW также привели к улучшению непрерывности обучения, заметному увеличению числа девочек и мальчиков, охваченных инвестициями Фонда в дошкольное и среднее образование, повышению уровня инклюзивности детей с ограниченными возможностями, внедрению гендерно-преобразовательных подходов, поддержке психического здоровья и применению гибких, комплексных решений, учитывающих потребности ребенка в целом.

Климатический кризис — это и кризис образования. Число детей, охваченных неотложными мерами реагирования в чрезвычайных ситуациях в результате опасных климатических явлений, почти удвоилось — с 14% в 2022 году до 27% в 2023 году.

«Образование — это общественное благо и фундаментальное право человека. Для достижения наших целей мировые лидеры должны согласовать политические решения, финансирование и гуманитарные принципы. Необходимо немедленно увеличить финансирование многосторонней помощи, чтобы обратить вспять нынешнюю тенденцию к снижению финансовой поддержки, а также укреплять партнерство и сотрудничество в рамках гуманитарной деятельности и усилий по общественному развитию и обеспечению мира. Фонд «Образование не может ждать» продемонстрировал, что то, что может казаться «невозможным», в действительно возможно — при условии доступности финансирования», — отметил достопочтенный г-н Гордон Браун.