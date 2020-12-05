Восемь московских площадок включили в VI Национальный рейтинг технопарков России

Появился VI Национальный рейтинг технопарков Российской Федерации, составленный по результатам их работы в уходящем году. Комментируя новость, заместитель московского градоначальника Наталья Сергунина уточнила, что в этот перечень, в частности, было включено восемь инновационных площадок из главного города нашей страны. Всего же в него вошел 41 технопарк, работающий на территории 23 субъектов РФ. Благодаря работе таких площадок технологичный бизнес получает возможность эффективно работать за счет использования необходимой инфраструктуры. Об этом пишет сайт московской мэрии.

Как напомнила Наталья Сергунина, Москва ставит своей задачей достижение лидерства в сфере технологий. Для этого местные власти внедряют различные финансовые и нефинансовые меры поддержки высокотехнологичных компаний. Общее снижение налоговой нагрузки резидентов московских технопарков может достигать 25 процентов. Сейчас в мегаполисе работает 36 технопарков, а еще шесть находятся на стадии развития. Суммарно в них работает более 2000 высокотехнологичных компаний, создано порядка 65000 рабочих мест.