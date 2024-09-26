Восточный экономический форум: нижнекамский шинный комплекс представил новые модели шин

Экономика
26 сентября 2024

В 2024 году Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Одним из участников мероприятия стал шинный комплекс KAMA TYRES, стенд которого был открыт в составе экспозиции Минпромторга РФ.

В составе экспозиции Минпромторга РФ было представлено более 40 предприятий и компаний машиностроительного комплекса, робототехники, цифровых технологий для промышленности, а также инновационные медицинские разработки.

Стенд KAMA TYRES порадовал гостей современными высокотехнологичными моделями шин. Специалисты компании рассказали участникам мероприятия об особенностях производства, ответили на вопросы, завели перспективные знакомства. Также гости смогли ознакомиться с продукцией брендов Viatti, KAMA, KAMA PRO, Forza.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Организатором Восточного экономического форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

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