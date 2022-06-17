Возможная роль Александра Чигиринского в антироссийской политической игре Запада – мнение политолога

Многие российские предприниматели предпочитают отмалчиваться и не комментировать свое отношение к СВО, которую РФ проводит на Украине. К ним относятся и известные братья Чигиринские – Шалва и Александр, пишет «Регнум».

И если старший брат давно уехал в Нью-Йорк, то младший (Александр) продолжает вести бизнес в России.

Примечательно, что ни один из братьев ни разу публично не прокомментировали происходящее вокруг России. При этом в отношении них не введены никакие санкции, напоминает политолог Сергей Марков.

Марков пишет, что Запад испытывает острый недостаток громких фамилий при составлении списков «своих» — т.е. тех представителей элит, которые, согласно первоначальному плану, должны были бы отшатнуться от российского лидера Владимира Путина. По этой причине противникам России необходимо срочно изобразить раскол элит.

Марков прогнозирует, что сейчас можно ожидать охоту на бизнесменов второго эшелона, которые оказались на Западе и намерены отсидеться в тени своих более публичных (и в сложившейся ситуации менее удачливых) коллег.

Они и должны стать той самой «антипутинской элиты». Потребуются и перебежчики в самой РФ. Среди возможных претендентов на эту роль Марков называет братьев Чигиринских.