Возможности школьного онлайн-обучения расширяет хранилище Infortrend EonStor GS

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, расширяет возможности школьного онлайн-обучения и резервного копирования данных за счет унифицированного корпоративного хранилища EonStor GS. Это решение обеспечивает стабильное и бесперебойное обслуживание большого числа пользователей в течение весьма одновременного доступа во время онлайн-занятий, а также гарантирует удовлетворение долгосрочных потребностей в хранении больших объемов цифровых учебных материалов.

Многие учебные заведения в настоящее время перешли на модель дистанционного обучения. Это позволило продолжить обучение, несмотря на продолжающиеся перебои, но, с другой стороны, она оказала значительное давление на ИТ-инфраструктуру, требуя от учреждений инвестиций в надлежащее локальное хранение данных. Для обеспечения нормального онлайн-обучения решения для хранения данных должны удовлетворять потребности в производительности во время удаленных и одновременных периодов доступа для многочисленных пользователей, увеличивать емкость по мере необходимости и выполнять безопасное резервное копирование данных для быстро растущего количества и типа файлов.

Унифицированное хранилище EonStor GS представляет собой комплексное решение для школьного учебного онлайн-приложения, позволяющее учебным заведениям предоставлять высококачественные образовательные услуги учащимся, обучающимся в Интернете. Высокая пропускная способность 11 Гбит/с удовлетворяет высоким требованиям к обеспечению доступа к соответствующим данным и гарантирует, что все учащиеся смогут одновременно получать бесперебойный и быстрый доступ ко всем типам содержания курсов. Один GS поддерживает до 896 жестких дисков и обеспечивает емкость более 14 петабайтов. По мере увеличения количества материалов и онлайн-курсов GS может горизонтально масштабироваться до 4 узлов, что обеспечивает линейное расширение производительности и емкости. Для полной защиты электронных обучающих материалов GS поддерживает как локальное, так и дистанционное резервное копирование данных. Хранилище EonStor GS обеспечивает бесперебойное взаимодействие с пользователями для одновременного доступа к различным приложениям для онлайн-обучения. Оно обеспечивает необходимую масштабируемость и гибкость для управления большими объемами данных и доступа к ним для образовательных учреждений и студентов», — заявил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).