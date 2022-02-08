Возвращение хоккейных традиций: старт турнира на открытом воздухе Red Bull Шлем и Краги

12 февраля стартует самый крупный хоккейный турнир на открытом воздухе – Red Bull Шлем и Краги. Он пройдет в 4 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В 2022 году турнир пройдет уже в шестой раз. Официальный партнер соревнований в 2022 году – компания Winline.

Турнир Red Bull Шлем и Краги – это серия соревнований в формате «четыре на четыре», которые проходят на открытом льду и позволяют хоккеистам-любителям продемонстрировать свое мастерство.

Отборочные этапы пройдут в 4 городах России. 12 февраля – в Москве в спортивном комплексе «Искра», 19 февраля – в Казани на стадионе «Трудовые резервы», 20 февраля – в Санкт-Петербурге на стадионе им Б. А. Шишкова. Для матчей в Екатеринбурге 26 февраля был выбран спортивный комплекс «Юность». Победители этапов встретятся на национальном финале в Казани 6 марта.

Red Bull Шлем и Краги возрождает хоккейные традиции, которые существенно изменились за последние несколько десятилетий. Раньше в хоккей играли везде, где был лед и свежий воздух, но потом этот спорт плавно ушел в закрытые помещения. И теперь организаторы возвращают одной из любимых зимних игр былой шарм.

Принять участие может каждый – достаточно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте. Участие в Red Bull Шлем и Краги – бесплатное. Регистрация на каждый отборочный этап начинается за 10 дней до начала игр.