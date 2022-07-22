Врач-косметолог Мария Моржанаева рассказала, что такое IV-терапия, и почему витаминные капельницы становятся популярными?

Эксклюзивное интервью с медицинским директором и преподавателем школы International School of MicroNutrition.

Усталый вид, темные круги под глазами и серый оттенок лица не красят женщину. Нередко за этими явлениями скрывается дефицит нутриентов, восполнить который предлагает IV-терапия. Как витаминные капельницы действуют на организм, и почему они сегодня так популярны?

Об этом рассказала Мария Моржанаева — главный врач сети клиник Skin Expert, врач косметолог, дерматолог, врач превентивной медицины, медицинский директор и преподаватель школы International School of MicroNutrition, тренер AestheFill, тренер косметического бренда SkinCeuticals, автор научных публикаций и участник международных конференций.

— Что такое IV-терапия?

— IV-терапия — это внутривенное введение лекарственных препаратов, витаминов, антиоксидантов с целью восполнения их дефицита и для улучшения эффективности косметологических процедур.

Она применяется, если организму нужна существенная поддержка. Питательные вещества поступают в кровь, минуя ЖКТ с его кислотами и микрофлорой, тем самым обеспечивая минимальную нагрузку на печень.

С помощью IV-терапии можно улучшить общее состояние организма, волос, ногтей, кожи, избавиться от бессонницы, укрепить иммунитет, замедлить признаки старения.

— Какие витаминные капельницы существуют?

— Сегодня имеется широкий диапазон капельниц, направленных на детоксикацию организма, удаление конечных продуктов распада, гликации. Также есть составы, улучшающие состояние волос и ногтей, обладающие противовоспалительным действием.

Некоторые коктейли представляют собой аминокислотнозаместительную терапию и рекомендованы пациентам в дефицитных состояниях, планирующим агрессивные косметологические процедуры, при подготовке к пластическим операциям. Есть специальные капельницы для снижения влияния стресса на организм, омоложения и улучшения самочувствия, похудения, устранения мышечной усталости.

— Почему витаминные капельницы становятся популярными?

— Если в Европе IV-терапия широко распространена, то в России она только обретает популярность. Последняя во многом объясняется тем, что людям не приходится для восполнения дефицитов в течение нескольких недель пить витаминные комплексы в таблетках. Всего одна капельница заменяет 2-х недельный курс таблетированных форм.

Но так как это все же медицинская манипуляция, была создана определенная стратегия. Введение витаминных коктейлей должно выполняться под присмотром медицинских работников в соответствующих учреждениях, имеющих на это лицензию и разрешение. Только в этом случае терапия будет эффективной.

Я являюсь и преподавателем, и медицинским директором по направлению IV-терапии в нашей стране, можно сказать — родоначальником IV-терапии в косметологии. Сейчас уже более 40 клиник работают по нашим протоколам и получают хорошие результаты.

Сегодня модно быть здоровым изнутри и без морщин. На это и направлена современная IV-терапия, — уверена медицинский директор и преподаватель школы International School of MicroNutrition Мария Моржанаева.