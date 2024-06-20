Врачей, спасающих онкопациентов, наградят в 2024 году премией «Врач с большой буквы»

Национальная экспертная премия «Врач с большой буквы», которая уже пятый год проводится компанией «АльфаСтрахование — ОМС» при поддержке региональных департаментов и министерств здравоохранения, в 2024 году посвящена врачам, спасающим жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Номинантами станут лучшие онкохирурги, детские и взрослые гематологи, радиологи и химиотерапевты Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской и Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Башкортостан. Победители будут объявлены в конце года.

Ежегодно страховая медицинская организация награждает лучших врачей разных специальностей за высокие стандарты качества работы и вклад в укрепление здоровья населения. При выборе победителей медицинские эксперты компании проверяют и оценивают соответствие проводимого лечения утвержденным стандартам и клиническим рекомендациям.

Главной наградой для лучших из лауреатов по выбору профильных специалистов регионального здравоохранения станет очная стажировка в ведущих научно-исследовательских медицинских центрах страны. Программа обучения будет специально разработана для победителей премии при участии ведущих экспертов в онкологии и гематологии.

«Одной из важных задач в области здравоохранения является борьба с онкологическими заболеваниями. От качества онкологической помощи на всех этапах — проведения сложных операций, выбора современных методов лечения и правильности назначенной терапии во многом зависит продолжительность и качество жизни пациентов с онкологией. Поэтому в этом году премией «Врач с большой буквы» будут награждены лучшие онкологи, гематологи и радиологи регионов за высокие стандарты качества оказания медицинской помощи онкопациентам», — подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

В 2024 году премия «Врач с большой буквы» будет вручена 77 специалистам.

Премия «Врач с большой буквы» вручается с 2020 года. Лучших врачей определяет экспертная комиссия по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. С момента основания номинантами стали более 20 тысяч врачей разных специальностей, из них награды удостоились 600 лучших. Первыми лауреатами стали врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 г. отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19, в 2022 г. наградили лучших кардиологов и кардиохирургов за спасение пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. В 2023 г. премию вручили лучшим акушерам-гинекологам, неонатологам и врачам отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.