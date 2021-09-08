Время бесплатного велопроката в Москве будет увеличено в День города

11 и 12 сентября любители велопрогулок по столице получат подарок от властей Москвы, «Велобайка» и Банка ВТБ. Как сообщает «Москва24», на час увеличат время бесплатного велопроката, а доступ на сутки обойдется всего в пять рублей. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что эта акция задумана в честь Дня города. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об увеличении количества пунктов и видов велотранспорта. В этом году в городе появилось 35 новых станций велопроката.