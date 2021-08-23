Время перемен: в Симферополь на ПМЖ

Регионы
23 августа 2021

Все больше жителей севера России и обеих столиц обращают взоры на солнечный Крым, думая перебраться на полуостров.

Жилье здесь пользуется ажиотажным спросом: квартиры в готовых или только строящихся комплексах, например, Симферополя, часто раскупают на два года вперед. Бум на крымские новостройки ожидаемо вызывает неуклонный рост цен. К счастью, в распоряжении желающих сменить загазованный «человейник» на Симферополь ипотека с господдержкой, материнский капитал, эскроу-счета или даже беспроцентная рассрочка от застройщика, как у ЖК «Солнечный парк».

Перед покупкой недвижимости те, кто уже обосновался в Крыму, советуют не пороть горячку и несколько месяцев пожить в съемном жилье, чтобы присмотреться и понять, подходит ли вам столица полуострова. А заодно и определиться с будущей квартирой.

При выборе жилья в новостройке бывалые переселенцы рекомендуют тщательно проверить все документы – дома часто оказываются самостроями и потом сносятся по решению властей.  

Не стоит пренебрегать личным посещением новостройки, иначе есть риск узнать о том, что пышная зелень и фонтаны вокруг вашего дома были лишь на картинке.

Обратите внимание на удобство планировки, транспортную доступность, близость к дому школ и детсадов: вы не знаете, какой вираж судьбы ждет вас за поворотом, поэтому имеет смысл рассматривать свою недвижимость как инвестиционный актив, который можно продать или сдать. Квартира от «Солнечного парка» как раз для этого подходит.

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