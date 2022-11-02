Вручение Нобелевских премий: номинанты сразу трех годов готовятся к награждению

Нобелевская неделя состоялась в начале октября. По традиции были объявлены лауреаты 2022 года по физике, химии, литературе, медицине, а также премии мира и премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Решению комитета предшествовали многочисленные дискуссии о том, кто из претендентов больше других достоин быть отмеченным за свой вклад. Примечательно, что не только в научном сообществе обсуждали шансы кандидатов — в букмекерской конторе 1хСтавка отметили повышенный интерес пользователей сервиса к ставкам на победителей премии.

Химия: Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) получат награду за разработку химической реакции, которая позволит врачам более целенаправленно лечить онкологические заболевания. Речь идет о развитии клик-химии и биоортогональной химии. Кстати, для Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевка — до него такое удавалось лишь четверым ученым.

Физика: победителями стали Ален Аспе (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия). Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, учеными был доказан феномен квантовой запутанности, который состоят в том, что квантовые состояния нескольких частиц могут быть взаимосвязаны независимо от расстояния между ними. Это явление используется, например в компьютерных технологиях.

Медицина: лауреатом премии объявлен шведский биолог Сванте Паабо «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека». Под руководством этого ученого был, например, расшифрован генетический код неандертальца. Главная находка состоит в том, что последовательности генов предков современного человека влияют на его физиологию, в частности, на иммунные реакции.

Экономика: премию Шведского государственного банка разделят Филипп Дибвиг (США), Дуглас Даймонд (США) и Бен Бернанке (США). Они провели большое исследование роли банков в условиях финансовых кризисов, что весьма актуально в последние годы не только для нашей страны, но и для всего мира.

Если предыдущие лауреаты мало известны широкой общественности, то претенденты на победу в номинациях по литературе и содействию установлению мира во всём мире более близки нам. По данным букмекерской конторы 1хСтавка, вокруг них в этом году наблюдался настоящий ажиотаж.

Литература: фаворитом среди пользователей беттингового сервиса был писатель Мишель Уэльбек (Франция) с коэффициентом 8 к 1, на втором месте — Салман Рушди (Великобритания), третье разделили Стивен Кинг (США) и Нгуги Ва Тхионго (Кения). Приятно отметить. что в двадцатку лидеров вошла российская писательница Людмила Улицкая.

Каким же удивлением для всех стала победа француженки Анни Эрно (5 место в рейтингах букмекеров с коэффициентом 13 к 1). Ее работы комитет премии особо отметил «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». Несколько книг Эрно уже изданы на русском языке, и похоже, стоит пополнить ими наши коллекции: это “Годы”, “Событие”, “Женщина” и “Обыкновенная страсть”.

И наконец, самое интересное — премия мира. Почти рекордные 343 кандидата претендовали на победу в этой номинации. Среди них экологические активисты Грета Тунберг и папа римский Франциск, политические деятели Алексей Навальный, Владимир Зеленский и Светлана Тихановская, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, иранская журналистка Масих Алинеджад, а также организации: НАТО, Арктический совет и российский правозащитный центр “Мемориал”, признанный в России иноагентом и ликвидированный.

За “последовательные усилия в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права” нобелевский комитет присудил премию Алесю Беляцкому (белорусская правозащитная организация «Весна»), российскому «Мемориалу» и украинскому Центр гражданских свобод. Это решение стало неожиданным для большинства и уже повлекло за собой разговоры о том, является ли оно политическим. Как бы то ни было, мы по-прежнему имеем возможность анализировать происходящее в науке и в обществе и делать свои прогнозы. Уже через месяц нас ждут церемонии награждения в Стокгольме и Осло, которые впервые после пандемии пройдут в торжественной обстановке и с участием номинантов 2020 и 2021 годов, не получивших свои премии из-за ковидных ограничений.