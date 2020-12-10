Все просто: звездный стилист Андо AndCapone рассказал, как сохранить укладку зимой

Простые советы, которые необходимо взять на заметку.

Зимний сезон диктует свои правила, в котором лидирующее место занимают головные уборы. Правда, даже несмотря на минусовые отметки термометров, мы до последнего откладываем тот момент, как нам стоит надеть шапку. Почему? Да все очень просто: шапка сводит на нет все старания по созданию эффектной прически. Наши простые советы помогут вам сохранить не только идеальную укладку, но и ваши нервы, которые, как мы знаем, сложно восстановить.

1.Выбираем правильную шапку

Прежде всего, необходимо выбрать правильную шапку. Запомните: слишком тесные модели не только приминают волосы (а, следовательно, и портят прическу), но и мешают правильной циркуляции воздуха. Это в свою очередь ведет к сильному потоотделению, вследствие чего волосы быстрее загрязняются. К тому же, в тесных шапках волосы чаще электризуются. Чтобы сохранить объем укладки, выбирайте головные уборы из натуральных материалов и следите, чтобы они были свободными.

2. Никогда не надевайте шапку на влажные волосы

Даже если вы вечно на бегу и у вас нет времени досушить волосы, запомните — никогда не надевайте шапку на влажные волосы. Сами понимаете: гулять в морозную погоду без головного убора — идея довольно сомнительная: так и простуду легко подхватить. Да и не досушенные до конца волосы примут форму шапки, а не ту, которую вы хотите. Плюс, холодный воздух «вытягивает» влагу из волос, поэтому они становятся ломкими и безжизненными.

3. Выбирайте правильный шампунь

Если летом или осенью вы активно не использовали средства, придающие волосам дополнительный объем, сейчас пришло самое время присмотреться к ним повнимательнее. В подобных шампунях производители обычно используют силиконы, которые обволакивают волосы по длине, делая их более пышными. Также не забывайте пользоваться увлажняющими средствами, чтобы избежать того самого эффекта, когда волосы «встают дыбом». В зимний период отдавайте предпочтение увлажняющим маскам или спреям, которые создают на волосах специальный защитный барьер, помогая предотвратить потерю влаги и избавляя от статического электричества.

4. Правильно надевай шапку

А теперь о самом важно: посмотрите сами на себя, как вы надеваете шапку, выходя из помещения. Здесь действует одно правило: натягивай шапку на голову так, как будто вы сдвигаете ее со лба назад. Только в этом случае волосы лягут под шапкой в одном направлении, а сама прическа не станет ее подобием. Если ваши волосы средней длины, прежде, чем надеть шапку, соберите их в пучок — так вы получите дополнительный объем. И запомните: обязательно снимайте головной убор в транспорте.