Все службы ООО «Транснефть – Балтика» находятся в постоянной готовности к нештатным ситуациям

Компания «Транснефть – Балтика», обеспечивающая транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, провела серию зимних учебно-тренировочных занятий по ликвидации выходов углеводородов на подводных переходах крупных рек. Как отмечает издание Новгород.ру, подобные учения на льду, воде, земле и болотах проходят во всех регионах присутствия предприятия круглый год – чтобы максимально оперативно реагировать на нештатные ситуации и не допустить вреда людям, окружающей среде, а также гарантировать надежность поставок углеводородов всем потребителям.

Лучше предупредить

Общая протяженность магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов предприятия, проходящих по территории Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Ярославской областей и г. Санкт-Петербурга, составляет около 5,5 тыс. километров. Чтобы быть уверенными в их полной безопасности, нефтепроводчики регулярно осуществляют плановые мероприятия по своевременному обслуживанию инфраструктуры: проводят тщательную диагностику состояния труб и резервуаров, по результатам которой могут приниматься решения о необходимости ремонтов; контролируют состояние систем автоматики, которые в режиме реального времени следят за множеством параметров работы трубопровода; обновляют электросети, запорную арматуру, «сердца» трубопроводной системы – магистральные насосные агрегаты.

В рамках этой работы только в прошлом году предприятие ввело в эксплуатацию 75 новых или реконструированных объектов, среди которых пять резервуаров объемом от 3 до 50 тыс. куб. м, около 20 км новых участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, около 40 единиц запорной арматуры, семь двигателей магистральных насосных агрегатов и т.д. Уверенность в том, что оборудование не подведет, а при необходимости его можно оперативно заменить или починить, добавляет масштабная программа импортозамещения.

Таким образом, в подходе к надежности и безопасности нефтепроводчики руководствуются принципом, что лучше предупредить, чем потом устранять последствия. Однако оперативные службы компании находятся в состоянии постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, ведь ее, например, могут спровоцировать «нефтяные бутлегеры» – организаторы криминальных врезок для хищения топлива из трубопроводов. Именно такие преступления эксперты называют одной из главных причин выходов нефти и нефтепродуктов.

Свыше тысячи учений в год

Поэтому учения – неотъемлемая часть работы предприятия. В прошлом году в «Транснефть – Балтике» их проведено 1259. Как поясняют в компании, они необходимы для «поддержания в постоянной готовности сил и средств для устранения нештатных ситуаций и их последствий на объектах магистральных трубопроводов, а также обучения работников действиям по оперативному реагированию на нештатные ситуации, спасению жизней и сохранению здоровья персонала, снижению ущерба окружающей среде и материальных потерь».

Большое внимание уделяется учениям на воде. Здесь и угроза окружающей среде выше, и мероприятия сложнее – для локализации вышедшего топлива необходимо установить несколько рубежей боновых заграждений.

В феврале-марте такие занятия прошли в Ярославской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областях. Сценарий везде похожий: в районе подводных переходов магистральных трубопроводов через реки диспетчеры фиксировали «аварийное снижение давления», после чего транспортировка условно останавливалась.

Первыми к месту предполагаемой аварии всегда отправляются патрульные группы. Их задача – найти точное место выхода углеводородов, обеспечить безопасность людей, которые могут находиться рядом, принять первичные меры, чтобы не допустить возгорания топлива и его дальнейшего распространения по водной поверхности.

Следом выдвигаются оперативные бригады. Рубежи, на которых они встретят «нефтяное пятно», распределены заранее. Зная скорость течения реки, несложно рассчитать время, необходимое для прибытия, развертывание и установку бонов – специальных заграждений, перекрывающих верхние слои реки и не дающих продвигаться дальше углеводородам. Рубежей несколько – чтобы полностью исключить «прорыв» хотя бы капли нефти.

Зимой задача нефтепроводчиков усложняется. Если летом боновые заграждения растягиваются между берегами с помощью лодок, то в холодное время года сначала необходимо с помощью специальных ледорезов по всей ширине реки сделать пропил. Когда боны установлены, а значит вышедшие «нефть» или «нефтепродукты» локализованы, специальные устройства – нефтесборщики начинают их откачку в развернутые на берегу емкости. А уже оттуда собранная «эмульсия» вывозится на утилизацию уполномоченными предприятиями. На месте же работа не заканчивается – трубопроводчикам необходимо провести окончательную очистку берегов и убрать территорию. При этом, как на учениях, так и при реальной нештатной ситуации, на всех этапах за состоянием окружающей среды следят экологи предприятия.

Зачастую выполнение основной задачи учений по локализации и ликвидации нефтяного пятна и последствий разлива усложняют дополнительными вводными: отказом различного оборудования на станции или линейной части трубопровода, необходимостью оказать первую помощь пострадавшему и т.д. Практика показывает, что к любой неожиданности нефтепроводчики готовы. К счастью, в реальности подобные нештатные ситуации – исключительная редкость. Но опыт и знания работников «Транснефть – Балтики» востребованы: бывает, что региональные власти и оперативные службы обращаются к ним за помощью в ликвидации разливов, не связанных с деятельностью предприятия. Так было, например, несколько лет назад в Великом Новгороде, где нефтепроводчики помогли остановить и устранить пятно нефтепродуктов на р. Волхове.

«Учебно-тренировочные занятия – это важнейший элемент комплексного обеспечения безопасности работы нашего предприятия. Мы не просто поддерживаем высокий уровень навыков и знаний работников. Каждое УТЗ – это еще и возможность проверить соответствие имеющейся в нашем распоряжении техники требуемым задачам, координацию различных подразделений как внутри предприятия, так и с оперативными службами и ведомствами, органами государственной власти. Кроме того, анализ каждого занятия позволяет и далее совершенствовать систему безопасности технологических процессов», – сказал главный инженер ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов.

Источник: издание Новгород.ру