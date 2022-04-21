Всех желающих приглашают на экскурсию в Государственный Дарвиновский музей

Проект «Знакомьтесь, музей!» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) создан с целью познакомить жителей г. Москвы и Московской области, а также гостей и туристов, с богатой культурой и историей как настоящего и прошлого времени, окунувшись в музейные экспозиции города. Участники проекта могут вдохновиться уникальными экспонатами как известными всем, так и скрытыми от большой аудитории, среди которых яркие элементы культуры народов России.

Музей является точкой, из которой образуется сообщество по интересам, средой, где можно найти единомышленников. В Москве и Московской области существует множество мест, где можно провести время с пользой, в каждом формируется свой мир. И при этом мир музея составляют не только экспонаты, это могут быть люди, с которыми мы ходим туда обсуждать эти экспонаты.

В рамках проекта 21 апреля 2022 года состоится экскурсия в Государственный Дарвиновский музей. Все желающие присоединиться могут обратиться за подробностями в официальное сообщество проекта: https://vk.com/meet_the_museum

Государственный Дарвиновский музей был основан в 1907 году молодым зоологом Александром Федоровичем Котсом. В то время это был первый и единственный музей эволюции. Сегодня Дарвиновский музей является крупнейшим естественнонаучным музеем Европы.

В Дарвиновском музее активно используются современные мультимедийные технологии: аудиотрансляции голосов птиц и зверей, световидеомузыкальная экспозиция «Живая планета», видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле», современный информационный центр «Эко Москва», интерактивный комплекс «Путешествие с животными», оснащенный технологией дополненной реальности.

Здесь располагается интерактивная экспозиция «Пройди путем эволюции», интерактивный центр «Познай себя – познай мир», учебная лаборатория с микроскопами, инсектарий с живыми насекомыми «МиниЗоо», цифровой планетарий, 4D- и 5D-аттракционы, оранжерея. На площадке перед музеем расположен небольшой палеопарк, включающий фигуры вымерших древних животных, обитавших на территории нашей страны.

Живое общение лучше всего, а музей – это место встреч!