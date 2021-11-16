Всероссийский музей декоративного искусства показал свое видение популяризации лучших идей и проектов в области дизайна на выставке

11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в Государственной академической капелле состоялся VIII Международный форум в рамках Партнерства «Северное измерение» в области культуры. Девиз форума этого года – «Культура как фактор роста». Мероприятие проводилось строго в рамках действующих в Санкт-Петербурге санитарных ограничений, участие зарубежных коллег было обеспечено в онлайн-формате.

Партнерство «Северное измерение» в области культуры (ПСИК), основанное в 2010 году, является ключевой платформой для укрепления многостороннего диалога в сфере культуры в регионе Северной Европы (партнёрство объединяет Россию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию).

Начало Форума ознаменовало открытие выставки Всероссийского музея декоративного искусства (ВМДПНИ) «Дизайн! Индустрия! Креатив! Культурный код России», на которой музей представил собственное видение популяризации лучших идей и проектов в области дизайна. Статс-секретарь – заместитель министра культуры А.Ю. Манилова и директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Е.В. Титова выступили с приветственным словом.

С 2018 года музей в формате биеннале проводит Всероссийский конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Это постоянно действующий проект, включающий проведение конкурса-биеннале, выставку и обширную параллельную онлайн- и офлайн-программу. В сентябре 2021 года в музее открылась выставка-инсталляция «Вещь! Предметный разговор» о ярких образцах российского дизайна XX века и об их влиянии на работы современных авторов: от переосмысления традиций народного искусства и русского авангарда к дизайну «космической эры», авторскому «арт-дизайну», концепциям устойчивого развития и высокотехнологичным разработкам для «умного дома».

В 2021 году Всероссийский музей декоративного искусства начал формирование первого в России государственного музейного фонда предметного дизайна и постоянной экспозиции по истории российского дизайна XIX–XXI веков. В фонде представлены предметы, созданные в России и СССР с начала XX века до нашего времени: мебель, светильники, посуда, бытовая техника.

Сегодня креативные индустрии становятся актуальной повесткой в стратегическом развитии стран: 2021 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом креативной экономики и устойчивого развития. Москва вышла в финал международного конкурса «Мировая столица дизайна 2024», организованного Всемирной Организацией Дизайна (WDO).

Выставка Всероссийского музея декоративного искусства «Дизайн! Индустрия! Креатив! Культурный код России» показывает, что Россия с уверенностью занимает лидирующие места в мировой креативной индустрии.