Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России, организованный Федерацией горнолыжного спорта России. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир «Кубок курорта Манжерок», участниками которого стали 122 профессиональных спортсмена из пяти стран мира: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

На курорте в последние годы была создана уникальная инфраструктура — 22 километра качественных трасс, три канатные дороги и современная система оснежения. Это позволило провести соревнования на высоком уровне, что отметили организаторы и участники соревнований.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш всесезонный курорт «Манжерок» — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее».

Валерий Цыганов, вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта:

«Курорт стремительно развивается. Об этом напрямую свидетельствует подготовка к Кубку России. Если в прошлом году мы притирались и вместе учились, то в этом все эти вопросы были сняты. Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр».

Сергей Кизилов, главный судья:

«Этап Кубка России мы будем проводить на курорте «Манжерок», это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям. Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования «Олимпийская надежда России»».

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