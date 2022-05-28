Вступили в силу изменения в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

Изменения СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» утверждены Приказом Минстроя России №945/пр от 15.12.2021. С января 2022 года проектирование тепловой защиты зданий осуществляется с учетом новых требований. Все проекты, не получившие согласование со стороны органов экспертизы до 15 января 2022 года, должны быть доработаны с учетом вновь утвержденных норм.

«Методика расчета тепловой защиты заглубленных частей зданий морально устарела и не обновлялась более полувека, — отмечает Дмитрий Михайлиди, директор по развитию направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. – Достаточно сказать, что до вступления в силу нового приказа нормирование теплоизоляции фундамента осуществлялось только на отметке 1 метра ниже уровня грунта, все что ниже не нормировалось. Существовавшая ранее методика была трудоемкой и требовала повторного пересчета энергобаланса. А потому зачастую расчет и вовсе не проводился, а в качестве значений в проекте указывались параметры, используемые ранее, без опоры на расчет, утвержденный в СП 50. 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»».

В основу изменений легли двухлетние научные исследования, проведенные НИИ Строительной физики РААСН.

Поводом для старта научной работы и масштабного исследования послужило обсуждение, инициированное экспертами ТЕХНОНИКОЛЬ и специалистами НИИСФ РААСН. Профессиональное сообщество пришло к выводу о том, что в нормативном поле отсутствуют требования к тепловой защите. Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ провели моделирование тепловых потерь через различные конструкции и сделали предположения, что из-за отсутствия корректного подхода тепловые потери значительны.

Результаты НИОКР показали, что потери в грунт достигают до 10% от общего размера потребления тепловой энергии зданием, а значение грунта как теплоизолятора сильно преувеличено. Теплоизоляция заглубленных конструкций имеет важное значение с точки зрения сбережения тепловой энергии отапливаемых зданий.

Согласно утверждённым изменениям, в обновленном СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» появилось несколько принципиально важных пунктов:

определены прямые обязательные требования к тепловой защите стен подвала и полам по грунту (таблица №3 СП 50.13330.2012 с изменениями №2);

кардинально изменилась методика определения площади зон для стен подвала и полов по грунту;

пересмотрена тепловая защита, обеспечиваемая слоем грунта в соответствующих зонах, и соответственно расчетный размер тепловых потерь в грунт вырос до 2,5 раз;

при проектировании теплозащиты здания по нормам энергопотребления расчет производится по среднегодовым данным по внешней температуре и количеству дней, а не средней температуре и продолжительности отопительного периода;

коэффициент условий конструкции для теплоизоляции в грунте, принимается равным 0,9.

В обновленном СП представлена и новая методика расчета, которая точнее и проще существовавшей ранее.