Второй инновационный класс для детей-предпринимателей появился в Амурской области

Торжественное открытие состоялось в пятницу 14 апреля в школе №10 города Благовещенска при участии городской администрации. Класс начал работать в рамках всероссийского благотворительного проекта «База», который реализует Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и крупнейшее в России закрытое предпринимательское сообщество Club 500. Это девятый по счету такой класс в России и второй в Амурской области. Его школе подарил предприниматель, резидент Club 500, Юрий Ермошин.

«Десять лет моей жизни прошли в стенах этой школы. Это беззаботное и удивительное время, когда каждый день получаешь новые знания, опыт, открываешь для себя мир. Я всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю нашу с вами 10-ю школу. Именно поэтому с удовольствием откликнулся на предложение Club 500 принять участие в благотворительном проекте «База»», -отметил Юрий Ермошин.

Проект состоит из двух частей.

«В рамках первой мы ремонтируем и оснащаем современной техникой кабинет информатики, которым смогут пользоваться все ученики школы без ограничений. Вторая часть – обучающий курс, который продлится 3 месяца. Там дети будут изучать основы предпринимательства, развивать креативное мышление и прокачивать soft skills», — рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Принять участие в обучающей программе могут ученики 7-11 классов. Они проходят предварительный отбор, выявляющий тех, кому это действительно интересно. Затем ребята разделяются на команды, и каждая готовит свой бизнес-проект. Выбрать идею, оценить необходимые ресурсы и упаковать проекты ребятам помогают менторы – резиденты Club 500. По итогам обучения проходит конкурс. Команды с лучшими проектами выступают с презентацией перед жюри на демодне. Победители награждаются призами и имеют возможность получить финансирование для старта своего дела.

«Главная идея «Базы» – через создание сотни подобных пространств по всей стране запустить механизм поддержки ребят, которые уже в школе интересуются предпринимательством.

Мой первый предпринимательский опыт тоже был в школьные годы. Это и попытки продажи жвачки у магазина, и складирование картофеля в погребах. Несмотря на то, что жвачкой пришлось угощать друзей, а половина картофеля сгнила, я не останавливался, и в институте уже были продажи сотовых телефонов и первых автомобилей. Со временем «повзрослели» сферы и расширилась география бизнес-идей», — поделился Юрий Ермошин.

Класс в Благовещенске уже второй в Амурской области. Первый в январе прошлого года был открыт в городе Тында. Его городской школе № 7 подарил основатель Club 500, бизнесмен Дмитрий Портнягин. Именно он в свое время был идейным вдохновителем проекта «База» и запустил его с единомышленниками среди членов клуба.

Идея проекта была основана на успешной мировой практике. Он стартовал в июле 2021 года. Тогда резиденты крупнейшего в России бизнес-сообщества Club 500, в рамках меценатской инициативы, поставили перед собой цель отремонтировать и оборудовать современной техникой 100 школьных классов в регионах России и создать инфраструктуру, способствующую развитию предпринимательских качеств у подрастающего поколения.