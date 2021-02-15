Ввод в эксплуатацию кубанской ТЭС «Ударная» могут перенести на IV квартал 2023 года

В понедельник, 15 февраля, в пресс-службе Минэнерго РФ сообщили о том, что новая теплоэлектростанция «Ударная», которая сегодня возводится в Крымском районе Краснодарского края, может быть введена в эксплуатацию позже установленных сроков. Новый срок запуска ТЭС – IV квартал 2023 года.

В энергетическом ведомстве уточнили, сдвиг сроков может произойти из-за того, что принимается решение об оборудовании теплоэлектростанции российской газовой турбиной повышенной мощности ГТД–110М.

«Изначально мощность ТЭС “Ударная” планировалось обеспечивать двумя парогазовыми установками 25 МВт. Однако позже решение было изменено в пользу другой инициативы – оборудования станции более производительной турбиной ГТД–110М. Переоснащение и монтаж нового оборудования потребует дополнительных временных затрат. Именно этим и объясняется сдвиг сроков по “Ударной”», – сообщили в Минэнерго.

ТЭС «Ударная» будет дислоцироваться между Новороссийском и Анапой. Помимо установки главных турбин, дополнительно на территории электростанции будет возведено несколько объектов газового хозяйства, здание электротехнических приборов, универсальный релейный щит, насосная электростанция тушения пожаров и очистные сооружения. Соглашение о строительстве новой теплоэлектростанции администрация Краснодарского края подписала с компанией «Технопромэкспорт» в 2019 году.