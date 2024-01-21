Выпущен официальный логотип Хайнаньской кольцевой туристической автомагистрали в Китае

Хайнаньский порт свободной торговли выпустил официальный логотип кольцевой туристической автодороги вокруг острова Хайнань (Hainan Coastal Scenic Highway).

Hainan Coastal Scenic Highway logo

Логотип автомагистрали, получившей название «Жемчужина Южно-Китайского моря» использует элементы Хайнаня, отразив саму суть уникального очарования автомагистрали – ее интеграцию с морем. Движение по автомагистрали было открыто 18 декабря 2023 года. Общая протяженность дороги составила 988 километров. Она проходит через 12 прибрежных городов и провинций по всему острову Хайнань, включая приблизительно 84 живописных места с 9 разными ландшафтами. С высоты птичьего полета автомагистраль очень похожа на ожерелье, украшенное целым рядом живописных мест по всему острову.

По мнению Департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань с момента своего открытия автомагистраль сразу же привлекла внимание местных и иностранных туристов. Большое число известных и популярных достопримечательностей проходят вдоль автомагистрали, включая побережье мельницы Венчан (Wenchang Windmill Coast), деревню Чжанзян Шаютан (Changjiang Shayutang Village), мост Ванниг Женменлин (Wanning Zhengmenling Bridge), побережье вулкана Данжоу (Danzhou Volcanic Coast), соляное поле Ледон Йингге (Ledong Yingge Sea Salt Field), рыбные ряды порта Линшу Дзинкун (Lingshui Xincun Harbour Fishing Row), парк Линггао Кейп (Linggao Cape Park), бухту Санья Ялонг Бэй (Sanya Yalong Bay), Донфан Йюлинжоу (Dongfang Yulinzhou), рыбный порт Квионгхай Тамен (Qionghai Tamen Fishing Harbour), культурологическую деревню Ченмай Хоучен (Chengmai Houchen Cultural Village) и многое другое.