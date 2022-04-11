Выпускники СКОЛКОВО защитили свои стартапы перед членами сообщества Школы

В России может появиться 12 новых стартап-проектов, которые защитили слушатели программы Школы управления СКОЛКОВО MOOVE by SKOLKOVO x MTS. Выпускной питчинг проектов проходил 9 апреля в режиме реалити-шоу, трансляция велась на YouTube-канале Школы (https://youtu.be/p8LcXHJYkac).

Молодые профессионалы-слушатели программы представили свои проекты в сферах Blockchain, EdTech, Digital health, FinTech, Fashion и других. Все стартапы были разработаны всего за 8 месяцев обучения на программе, где слушатели получили необходимые бизнес-навыки и прокачали soft skills.

Среди членов жюри были крупные предприниматели, топ-менеджеры МТС и члены сообщества СКОЛКОВО.

«‎Сегодняшний питчинг — это точка входа в сообщество [Школы СКОЛКОВО], когда вас начинают видеть по тому, что вы сделали. По нынешним временам это очень важно. Ведь что мы делаем? Помогаем людям производить продукты и ценности. Сейчас это очень востребованная компетенция. Поэтому я считаю, что вы очень вовремя прошли эту программу и выпускаетесь. Я убежден, что эта квалификация будет крайне ценной. Люди, которые могут что-то воспроизводить своим свободным созидательным трудом, с командами и пониманием того, кому это надо и как сделать это тому, кому это надо, будут очень нужны», — так прокомментировал событие директор программы MOOVE by SKOLKOVO x MTS Булат Нуреев.

После презентации проектов и подведения итогов в Школе прошла «‎ярмарка вакансий», где студенты MOOVE by SKOLKOVO x MTS провели карьерные встречи и обсуждали возможности сотрудничества с представителями различных компаний.

«‎В последние два года мы учимся работать в условиях неопределенности и турбулентности. В последнее время жизнь была щедра на такие события. Она наполнена историями, на которые мы, к сожалению, никак не влияем. Но я точно знаю, что ребята, которые приходят на эту программу, совершенно другие. Большинство историй своей жизни они делают своими руками. Сегодня я хочу пожелать вам написать историю свою, независимо от того, какие коридоры неопределенности наполняют этот мир», — директор корпоративного университета в МТС Оксана Фетисова.

«Не всегда люди с опытом осознают, какие инсайты они получили. Если вы столкнулись с барьером — это хорошо. Вот только представьте: вы нашли технологический барьер, в который упираются ваши конкуренты на рынке. Сможете его преодолеть — получите конкурентное преимущество. А бороться за счет цены — это конечная стратегия», — директор по продуктам и партнерствам МТС Максим Лаптев.

«‎Сейчас вам нужно осознать бинарность выбора. Либо ты рассматриваешь больший масштаб — мир, по сути. Получаешь высокие оценки, но низкую вероятность успеха. Либо ты делаешь что-то в России, особенно в сфере B2B software, и имеешь очень высокие шансы на успех: сейчас столько места освободилось. Но прибыль в итоге будет измеряться миллионами долларов — а не десятками, сотнями и миллиардами», — руководитель корпоративного венчурного фонда МТС Ислам Мидов

Запись трансляции можно посмотреть по ссылке.