Президент России Владимир Путин поздравил нотариусов с 30-летием небюджетного нотариата страны. Свое приветствие глава государства направил участникам VI Конгресса нотариусов РФ, стартовавшего 26 апреля в Москве.

Президент отметил, что принятые в 1993 году Основы законодательства Российской Федерации о нотариате «стали нормативной базой и крепким фундаментом для формирования эффективной модели нотариата, установили для членов юридического сообщества высокие стандарты квалификации и ответственности».

Современный нотариат, по словам Владимира Путина, объединяет компетентных, преданных делу профессионалов, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и укрепляет стабильность гражданского оборота, — пишет портал https://notariat.ru.

«С удовлетворением отмечу, что, уважая замечательные традиции многих поколений своих предшественников, вы активно используете новые подходы и современные, цифровые технологии, позволяющие существенно улучшить качество предоставляемых услуг, обеспечить безопасность юридически значимых сведений», — подытожил Владимир Путин.

Российский нотариат с момента своего основания прошел большой путь, отметил в своем выступлении глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. Он подчеркнул, что нотариальная деятельность изменилась коренным образом, особенно за последние 10 лет. Граждане стали в два раза меньше обращаться за доверенностями, с 50% до 25% сократилась доля архаичных нотариальных действий. Большинство нотариальных действий сегодня — это результат интеллектуальной работы и цифровых технологий.

«Нотариат, как инициативный лидер, смотрит вперед, чтобы заранее создавать необходимые правовые и технологические инструменты для новых форматов. Инициативная цифровизация нотариата и появление новых нотариальных действий не только сохранили потенциал института, его роль в гражданском обороте и самофинансирование, но и предоставили государству и обществу должный уровень стабильности новых форматов правоотношений, способствовали интенсификации гражданского оборота», — подчеркнул президент ФНП.