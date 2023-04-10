Выставка «Будущее науки и кино» состоиться в новом районе западного побережья г.Циндао

Мир
10 апреля 2023

В выставочном комплексе Мирового выставочного городка г.Циндао, расположенного в новом районе западного побережья Циндао, открылась выставка «Будущее науки и кино», посвященная Неделе кино и телевидения в Циндао. Выставка, посвященная теме «Будущее науки и кино», фокусируется на границах независимых кинотехнологий в Китае, приглашая 23 экспонента из университетских лабораторий, исследовательских институтов и высокотехнологичных предприятий кино- и телеиндустрии продемонстрировать новые технологии, приложения и сцены интеграции кино и науки и техники.

Вокруг цепочки инноваций в области кинотехнологий, выставка была разработана с 13 стендами, с множеством основных моментов. Во-первых, это трансграничная интеграция: база данных «Изображение Китая» Информационного управления Госсовета, Инновационный институт Китайской академии вычислительной техники, Инновационный центр научно-фантастической индустрии Чжунгуаньцунь, Технология теневого глаза и другие предприятия кино и телевидения участвуют в выставке, реализуя всю цепочку промышленности, науки, исследований и использования; во-вторых, это независимость, демонстрируя текущие независимые права интеллектуальной собственности Китая на новые технологии, приложения и сцены интеграции кино и науки и техники. В-третьих, она была ориентирована на будущее: на выставке был представлен первый в мире продукт «Текст в 3D», готовый к производству, ChatAvatar, а также контент и технологические продукты, такие как платформы облачного производства кино и телевидения, технологии виртуального производства и системы финансирования фильмов, которые являются зрелыми в настоящее время и перспективными в будущем.

Выставка была призвана содействовать миграции отечественных самостоятельно разработанных технологий в киноиндустрию, то есть «расширению технологических возможностей» в интеграции науки и кино, в надежде помочь построить независимую и автономную технологическую систему для китайских фильмов.

Стоит отметить, что, как эталон отечественных научно-фантастических фильмов, около 95% визуальных эффектов «Блуждающей Земли 2» сделано отечественными командами. На этой выставке есть специальный раздел реквизита «Блуждающей Земли 2», посвященный крутому реквизиту, включая скафандры, роботов с дверной рамой, мехи и множество крутых кинокадров.

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