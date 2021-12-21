Выведен на рынок новый пул квартир от 4,4 млн рублей в крымском ЖК «Симфония»

Группа компаний «ИнтерСтрой» сообщила о выводе на рынок нового пула квартир в ЖК «Симфония». Дом комфорт-класса расположен в тихом центре Симферополя на улице 51 Армии, в 5 минутах езды от центрального автовокзала и на расстоянии пешеходной прогулки от Воронцовского Ботанического сада.

–– Выбирайте планировку по своему вкусу: от уютной однокомнатной до просторных трехкомнатных квартир с отдельными кладовыми, –– предложили представители девелопера. –– В проект квартир ЖК «Симфония» мы заложили продуманные планировочные решения для гостиных и кухонь. Среди квартир классической планировки большинство вариантов с окнами на две стороны света и балконом. Хочется, чтобы Симфония была, как тихая гавань, позволяющая наблюдать жизнь с комфортом и находиться рядом со стремительной динамикой делового крымского центра.

Жилой дом представляет собой здание высотой в 9 этажей из пяти секций, соединенных в два корпуса в форме раскрытой книги. Фасады дома отделаны керамогранитом. Двор с современными игровыми площадками и зонами отдыха становится местом притяжения для детей и взрослых. Для хранения автомобилей предусмотрен вместительный подземный паркинг.

Район ул. 51-й Армии имеет развитую инфраструктуру: детские и школьные учреждения, объекты здравоохранения и торговли. Геолокация ЖК находится между двумя главными автомагистралями города — ул. Киевской и пр. Победы, что обеспечивает прекрасную транспортную доступность и ограждает от городского шума и суеты. Маршруты городского транспорта проложены по пр. Победы и ул. 51-й Армии.

Проект Симфония расположен вблизи нескольких парков, с прогулочными аллеями и живописными водоемами. Здесь приятно гулять с семьей и друзьями круглый год.

Минимальная цена за квартиру в ЖК «Симфония» – 4,4 млн рублей. Сдача дома в эксплуатацию состоится в 4 квартале 2022 года.