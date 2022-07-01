Warwick консолидирует свой портфель в районе Мейфэр приобретением на Грин-стрит

Компания Warwick Investment Group приобрела два здания на Грин-стрит с безусловным правом собственности в целях увеличения присутствия в районе Мейфэр и дальнейшего расширения своего арендного портфеля в центральной части Лондона.

Это подводит черту под годом очень напряженной работы для американской инвестиционной компании, продолжающей консолидацию цельных инвестиционных блоков с безусловным правом собственности по золотым почтовым индексам в центральной части Лондона.

Имея 21 здание в своем арендном портфеле под новым брендом, Warwick теперь входит в число ключевых частных домовладельцев в Мейфэр и Белгравии и поставила перед собой цель попасть в десятку крупнейших частных собственников в столице Великобритании.

Портфель на Грин-стрит состоит из двух зданий из красного кирпича в викторианском стиле, расположенных в самом сердце Мейфэр. Здания были выставлены на продажу впервые. Общая площадь жилых помещений, включающих многоквартирные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, составляет около 9290 квадратных метров.

Эта покупка имеет большое значение для компании Warwick со стратегической точки зрения, учитывая близость зданий к недавно купленному в рамках нерыночной сделки историческому многоквартирному зданию по адресу 13/13A Норд-Одли-стрит.

Эта стратегия приобретений согласуется с консолидацией кластеров великолепных зданий в основных кварталах в целях создания диверсифицированного портфеля, охватывающего весь центр Лондона.

Эндру Хрисостому (Andrew Chrysostomou), старший управляющий директор по Великобритании:

«После приобретения на Норд-Одли-стрит портфель на Грин-стрит стал для нас одной из ключевых целей. Активы на Грин-стрит представляют собой отличное дополнение как к нашему портфелю в районе Мейфэр, так и к общему нашему портфелю. У нас хороший запас готовящихся сделок в размере более £100 млн, и мы продолжаем искать возможности для приобретений, которые дополнили бы наш портфель».

Кейт Ричард (Kate Richard), основатель и генеральный директор:

Наблюдаемый в последнее время рост спроса в центральной части Лондона происходит на фоне исключительно неэластичного общего предложения жилья. Мы по-прежнему считаем, что устойчивый спрос со стороны арендаторов в сочетании с ограниченным предложением создает позитивный контекст для динамики арендной платы в многоквартирных домах в центре Лондона даже на фоне сложных макроэкономических условий.