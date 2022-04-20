Winline Club: место с правильной атмосферой

20 апреля состоится открытие ресторана Winline Club для тех, чьё сердце отдано футбольному клубу «Спартак». В программе вечера гостей ждут трансляция матча ЦСКА – Спартак, public talk со звездными гостями и легендами клуба, розыгрыш призов и многое другое.

Winline Club – это уникальный по своей концепции ресторан, в котором сочетаются лучший сервис, высокая кухня и непередаваемая спартаковская атмосфера. Ресторан создан красно-белыми для красно-белых – и в этом его главная особенность. Планируется, что со временем Winline Club стане местом притяжения для всех преданных фанатов клуба.

Ресторан разместился прямо на территории стадиона «Открытие Банк Арена». В день открытия гостей ждёт масштабная программа: прямая трансляция матча ЦСКА – Спартак (¼ финала Кубка России), public talk со звездными гостями и развлекательная часть от друзей из Winline.

Чтобы попасть на открытие ресторана нужно:

Зарегистрироваться на сайте Winline Club.

Дождаться розыгрыша пригласительных билетов, который пройдет при помощи рандомайзера 19 апреля.

Открытие Winline Club будет интересно не только любителям футбола и болельщикам «Спартака», но и ценителям высокой кухни. За гастрономическое сопровождение вечера отвечает Novikov Group, а в барной карте можно будет найти уникальные коктейли «Выбор победителей», «Ставка сыграла» и «Наслаждайся игрой».

Приятным бонусом для всех гостей вечера станет розыгрыш футболки «Спартака» с автографами действующих игроков. Кроме того, провести время весело помогут викторины Winline, в которых можно будет выиграть ценные призы.

Winline Club – наслаждайся игрой со вкусом!